El discurso más inspirador de Emma Thompson sobre el 'body positive' se hace viral

Emma Thompson es una consagrada actriz del cine mundial y dama del Imperio Británico. La ganadora de dos Oscar por Regreso a Howards End y el guión de Sentido y sensibilidad ha removido conciencias con su último discurso en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La actriz británica acudió al certamen para presentar su última película, Good Luck To You, Leo Grande, y pronunció unas valientes palabras que no han dejado a nadie indiferente. La actriz se ha sincerado acerca de lo que para ella supuso desnudarse en este filme, en el que ha mostrado su imagen más natural frente a un espejo sin retoques. Thompson ha expresado como ella lo vivió y ha hecho una sabia reflexión acerca de la presión que pueden llegar a sentir las mujeres por el físico.

"No estamos acostumbradas a ver en la pantalla cuerpos sin trabajar, solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados", explicó a los asistentes. La actriz reconoció que lamentablemente ella, al igual que otras mujeres, no puede quedarse parada frente a un espejo."Siempre me podré de lado, meteré algo hacia dentro o haré algo. Simplemente no aguanto estar ahí de pie sin más. ¿Por qué lo haría? Es horrible pero ese es el problema. A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho", lamentó en medio de los aplausos del público.

"Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y que todo está mal". Sus declaraciones han despertado el aplauso del público asistente e, inmediatamente después, Thompson se levantó de su asiento y planteó un sencillo reto: "Intenta ponerte delante de un espejo, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer. Realmente hice algo que nunca había tenido que hacer como actriz", concluyó Emma Thompson un discurso que en apenas una horas se hizo viral.

Emma Thompson está casada con Greg Wilse desde 2003 y es madre de dos hijos, Gaia, de 22 años, y Tindyebwa Agaba, de 35 años, un niño soldado de Ruanda al que adoptaron cuando era ya un adolescente. La pareja se conoció en 1995 durante el rodaje de Sentido y sensibilidad, película por la que Emma recibió el Oscar al mejor guión adaptado. Este es el segundo matrimonio de la popular actriz, que estuvo casada casi seis años con Kenneth Branagh, del que se separó en 1994.

