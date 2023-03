Lucía Rivera habla de su relación con Eva González: 'Me habría gustado recibir de ella una migaja de cariño'

Lucía Rivera, además de modelo de éxito, es una apasionada de la literatura y acaba de escribir un libro, Nada es lo que parece, un relato autobiográfico en el que aborda vivencias y momentos muy complicados de su vida, como el maltrato que sufrió por parte de dos de sus exnovios. La top model, que fue adoptada por Cayetano Rivera durante su matrimonio con Blanca Romero, explica como nunca antes lo había hecho cómo es su relación con su padre y su exmujer Eva González, quienes rompieron a finales de 2022 después de 12 años de relación y un hijo en común, Cayetano, de cinco años.

VER GALERÍA

La hija de Blanca Romero, de 24 años, en uno de los capítulos, titulado Familia, habla desde el corazón y revela cómo era el trato que tenía con Eva González durante los años que vivió con Cayetano Rivera. Confiesa que ella no llevó bien que su padre, al que adora, se volviese a casar y define esa etapa de su vida como la de una adolescente rebelde. "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", señala, refiriéndose a la que en su día fue Miss España 2003 y popular presentadora de La Voz.

-Lucía Rivera cuenta a quién se parece su hermano Cayetano

Sin embargo, considera que las posturas fueron acercándose a raíz de que naciera Cayetano, el hijo que tienen en común Eva y Cayetano, que el pasado mes de marzo cumplió cinco años. "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle", cuenta, mientras afirma que a partir de entonces la relación entre ellas fue un poco más cordial. Aún así Lucía Rivera fue una de las grandes ausentes en el bautizo de su hermano el 1 de junio de 2019 en Ronda.

- Lucía Rivera no fue al bautizo de su hermano Cayetano por este motivo

VER GALERÍA

No obstante, siente que todos en su familia lo han hecho lo mejor posible. ''Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", admite. A raíz de la ruptura entre el diestro y la presentadora, Lucía Rivera se convirtió en uno de sus grandes apoyos y confidentes de Cayetano. Y aunque en el pasado hubo épocas en las que estuvieron más distanciados, como revela en el libro, padre e hija se quieren mucho, mantienen una estupenda relación y no dudan en estar uno al lado del otro en los momentos difíciles.