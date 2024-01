Las significativas fotos con las que Lucía Rivera ha felicitado a su padre

Cayetano Rivera cumplió 47 años el pasado sábado y una de las felicitaciones más especiales que recibió fue la de su hija Lucía. La modelo compartió dos momentos clave de su relación con el torero. Primero publicó una foto de cuando era niña y Cayetano disfrutaba con ella en un parque de atracciones. Después mostró a todos sus seguidores el último viaje en familia que había hecho con él a Disneyland Paris. "Hoy cumple años la única persona que es capaz de hacerme montar en cualquier atracción. Aunque salga con esta cara", comenzó diciendo. "14 años después, me lleva a parques temáticos y sigue igualito. No sé cómo lo hace, pero le he visto dormir y os confirmo que no duerme en formol", añadió en tono de broma.

Estas imágenes son muy significativas. Con ellas, Lucía demuestra que tuvo una infancia muy feliz al lado del torero y que en estos momentos mantiene una excelente relación con él. El pasado mes de octubre ambos disfrutaron de la magia de Disneyland Paris con Maria Cerqueira, la actual pareja de Cayetano, y sus dos hijos, Kika, la hija que la presentadora lusa tuvo con el piloto Gonçalo Gomes, y el pequeño Joao, el hijo que la comunicadora portuguesa tuvo durante su relación con el empresario Miguel Cardoso. Según publicó Maria en aquel momento, fueron unos "días de ensueño" para todos.

La relación de Cayetano y Lucía es mucho más fluida que antes, pues la top, además de llevarse de maravilla con la nueva novia de su padre, ha forjado una gran amistad con Kika. "Me hacía falta una hermana. Estoy feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas", confesó hace unos meses.

Lucía, de 25 años, quiere seguir disfrutando de esta unión tan familiar y desea que el romance de su padre con la comunicadora portuguesa dure mucho tiempo. Eso sí, no quiere escuchar hablar de boda. "No me metas en esos líos... Las bodas no me gustan, por favor parad de casaros que os divorciáis al poco", bromeó.

Maria confesó en la televisión lusa que era una persona muy romántica y entre broma y broma sobre su relación con el torero, aseguró que "le gustaría casarse". Se llegó a pensar que la pareja se había comprometido, pero ninguno de los dos se ha vuelto a pronunciar sobre este tema. "Se dicen tantas cosas que lo que no puedo es estar respondiendo siempre, ni confirmando ni desmintiendo todos los rumores que se dicen. Algunas veces son unas grandes tonterías y a veces pues menos, pero da igual", dijo Cayetano al respecto.

El torero, que en 2001 se casó con Blanca Romero y en 2015 con Eva González, está disfrutando de una etapa muy feliz y no puede sentirse más agradecido. "No olvides nunca que la vida está en el camino... Gracias a todos los que formais parte del mío", publicó tras las numerosas felicitaciones que recibió por su cumpleaños.