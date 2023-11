La emocionante carta de Blanca Romero desde Asturias tras reencontrarse con el calor de sus hijos

Blanca Romero ha vivido una experiencia inolvidable y muy intensa en el concurso de cocina más popular de la televisión, donde si hay algo que está claro es la enorme cantidad de cariño que recibía estos últimos días tras su salida del mismo. La intérprete de 46 años, que era una de las grandes favoritas al triunfo, no pasaba por alto todas esas muestras de afecto y compartía este sábado una emotiva carta con detalles que no se vieron en pantalla al recordar la visita que le hizo su hijo.

"Entre bambalinas, me esperaba Martín llorando desconsoladamente al saber que había sido expulsada", señalaba este sábado por la tarde la actriz en su perfil público, tras despedirse de MasterChef Celebrity 8 en la emisión que vimos el pasado jueves. Cuenta que al jovencito de once años, afligido, le arroparon "entre todos y salí feliz de la mano con mi compañero de vida", apostilla la concursante que ha logrado permanecer durante once semanas seguidas en el formato.

Con estas palabras tan dulces, Blanca deja claro que su vástago es lo más importante para ella y la persona con la que convive a diario en su casa asturiana para cuidarle y protegerle en todo momento, ya que lo crio como madre soltera mientras el padre biológico del niño siempre se ha mantenido en el anonimato: "Feliz de volver a estar juntos después de tres meses", subrayaba la que fuera protagonista de Física o Química sobre el ansiado reencuentro con el menor.

"Dejaba el apartamento donde volví a reencontrarme sola conmigo misma, en Madrid, la ciudad que tanto me dio y donde empezó todo hace muchos años", ha rememorado la intérprete nacida en Gijón sobre el lugar donde estuvo en la capital de España mientras seguía luchando en los fogones, tras el largo tiempo que dedicó en verano a la grabación del exitoso programa de TVE y tener que despedirse a las puertas de la gran final.

"Volvíamos a Asturias, mi refugio. Con una nueva familia en mi vida y en mi corazón para siempre", expresa también de forma entrañable en alusión al equipo de MasterChef. "Así que solo puedo dar las gracias por darme la oportunidad de participar en este maravilloso talent show", añade la actriz, que se muestra encantada con "todos y cada uno de mis compañeros, jueces, cadena y equipo entero".

Por último, Blanca Romero también tiene un especial reconocimiento para sus fans y los telespectadores "por permitirme entrar en vuestras casas para poder reír y llorar juntos. Habéis sido un bálsamo curativo", concluye emocionada. Tras compartir el texto, su hija Lucía Rivera ha reaccionado a estas palabras tan sentidas de su progenitora con un mensaje de profundo amor y admiración donde le dice, sin tapujos, que "eres la ganadora para nosotros".

