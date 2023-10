Blanca Romero recuerda entre lágrimas el accidente mortal que marcó su boda con Cayetano Rivera

La boda de Cayetano Rivera y Blanca Romero estuvo marcada por un trágico suceso. La pareja se casó el 26 de octubre de 2001 en Gijón. Un multitudinario evento del que se habló durante mucho tiempo y al que acudieron múltiples caras conocidas. Sin embargo, lo más comentado de ese día fue el estilismo y el peinado de la novia. La actriz lució bajo el velo su melena rizada desenfadada y poco común en aquella época, la cual llamó mucho la atención. Recordando este día, la exmujer del hijo de Paquirri ha desvelado en MasterChef Celebrity la triste razón por la que no se arregló el cabello en su enlace con Cayetano Rivera.

"Veníamos de un entierro. Falleció viniendo para la boda mi primo de 29 años, que era testigo de la boda, mi primo Iván”, ha comenzado contándole Blanca Romero a Toñi Moreno entre lágrimas. La periodista, durante una charla con la actriz, le ha recordado su labor como reportera el día en el que se dio el ‘sí, quiero’ con Cayetano Rivera. La presentadora de televisión ha querido conocer el motivo por el cual, la novia llevó un peinado tan sencillo el día de su boda, “no tenía ganas de peinarme, ni de vestirme, ni de ninguna pijada absurda”, continuaba con un nudo en la garganta la exmujer del diestro. Estas palabras han dejado sorprendida a Toñi, quien no ha podido contener las lágrimas y ha acabado emocionada junto a su compañera. “Pues estabas preciosa”, ha terminado diciendo la comunicadora, poniendo fin a esta conversación tan dolorosa.

Además, Blanca Romero también ha querido recordar el emotivo momento que vivió cuando volvió al hotel después del entierro: “Me dejó su regalo en la habitación”, ha dicho la actriz mostrando el cariño tan especial que le tenía a su primo Iván. A pesar del duro momento que tuvo que vivir, la de Gijón recuerda el 26 de octubre de 2001 como un día muy bonito junto a su familia y la que fue su pareja. Sin embargo, tras tres años casados, Cayetano y Blanca se divorciaron. Esta semana, el diestro y la intérprete de Física o química cumplirían 22 años de casados y, a pesar de continuar cada uno su vida por separado, ha querido mostrar lo que siente por el padre de su hija Lucía: “Sabes que cuando se quiere de verdad, no se deja de querer. Yo lo quiero, lo amo y le deseo lo mejor hasta que se muera”, ha relatado la actriz sobre el torero, dejando claro que aún sigue unida a él.

Su relación actual con Cayetano Rivera

Tras tres años de historia de amor, la pareja decidió tomar caminos diferentes, aunque su divorcio se produjo en 2013, cuando Cayetano Rivera obtuvo la nulidad eclesiástica de su matrimonio. En esta conversación con Toñi Moreno, Blanca Romero también ha querido mostrar la relación que mantiene actualmente con su exmarido. Además de todo lo bueno que le aportó el diestro durante esos años de amor, entre risas ha recordado lo que le ayudó en la cocina: "A mí no me gusta el bacalao porque él no lo comía y entonces yo no lo hacía", confesaba mientras limpiaba uno de estos pescados, haciendo ver que mantiene una relación cordial con Cayetano.