Las conmovedoras palabras de Blanca Romero que provocan una oleada de cariño: ‘Me gusta mirarme al espejo y decirme, no estás tan acabada’

En estas tres semanas de vida, Masterchef Celebrity está dejando unos momentos únicos. Y todo gracias a los concursantes que participan en esta octava edición del programa culinario. Desde que empezó de nuevo este espacio en este mes de septiembre, las emociones han sido muchas veces las protagonistas de las noches de los jueves. Por lo que esta tercera emisión no iba a ser diferente. Algunos de los aspirantes, como Álvaro Muñoz Escassi, han querido mostrar su agradecimiento por estar en el concurso. Otros, como Blanca Romero, terminaba con lágrimas en los ojos, algo que ha hecho que España entera se volcase con ella.

La actriz y modelo nunca había participado en un reality. Siempre se la había visto en una serie de televisión o en una película. Sin embargo, tras mucho tiempo sin aparecer en pantalla -viviendo su vida en Asturias alejada de cualquier foco-, Blanca Romero se ha sincerado como nunca y ha sacado su lado más personal. "Me estáis puliendo. Llegué como una lechuga descolorida y me estáis sacando...", decía en una de las pruebas de eliminación, después de que Jordi Cruz le dedicara un piropo al decirle lo "guapa" que estaba. "Llevo vida de monte, todo el día con el chándal. No tengo espejo en el baño. Hace 10 años que no me maquillaba, que me dedicaba solo al niño. Os está costando pero lo estáis consiguiendo. Me estáis sacando colorín", expresaba la intérprete de la famosa serie de Física o Química. Cabe recordar que la modelo, madre de dos hijos (Lucía y Martín), tuvo al segundo en 2014. Desde entonces nunca se ha revelado la identidad del padre.

No solo el chef pensaba lo guapa que estaba Blanca, sino también sus compañeros, que le dedicaban el mismo piropo a la actriz. "Me gusta recuperar cosas otra vez que pensé que daba por hecho que ya estaban perdidas", decía Blanca Romero, a la par que se emocionaba y se secaba las lágrimas. "Me gusta mirarme al espejo y verme guapa otra vez y decir, 'ay, no estás tan acabada'", reflexionaba. Y es que, a Blanca Romero le ha cambiado la vida participar en este talent show de cocina. La modelo está tan feliz que incluso ha asegurado ponerse tacones para acudir al programa. "Si me quedo alguna semana más, acabo viniendo hasta con tacones. Esto es una prueba de superación personal de la leche. Yo lo pienso y digo 'madre mía, me llevaba haciendo la muerta muchos años'. Volví un poco a la vida gracias a MasterChef", confesaba.

Estas duras palabras han conmovido a toda España que llegan justo un año después de que su hija Lucía Rivera se abriera en canal sobre sus problemas de salud mental. Muchos seguidores del programa se han volcado con ella y le han mandado mensajes de cariño. "No solo eres guapa, eres auténtica, fresca, graciosa, franca... Se necesita más gente como tú", "eres mi gran descubrimiento, Blanca, me encantas", "qué bonito verte sonreír", o "Blanca Romero es patrimonio asturiano", son algunos de los múltiples comentarios de apoyo que ha recibido la actriz durante estos días, algo que le ha reconfortado. La propia Blanca ha agradecido todas las muestras de afecto que estaba recibiendo: "Una semanina más, gracias por todos los mensajes de cariño", escribía en su perfil público.