El pasado sentimental de Blanca Romero: de Cayetano Rivera a la relación con el padre biológico de su hija

Blanca Romero, de 47 años, ha hablado de su vida sentimental en MasterChef Celebrity y lo ha hecho con gran sinceridad. La asturiana ha confesado que no tiene intención de volver a enamorarse, de ahí que haga casi dos años que no tiene una cita. "Mis amigos dicen que tengo muy mala leche y que es imposible que encuentre al amor de mi vida porque es imposible que dos psicópatas se encuentren", dijo en una de las pruebas de exteriores. "Mi última cita fue el 12 de octubre de 2021. Tengo una cita al año y el año pasado se me pasó", añadió entre risas.

- Las conmovedoras palabras de Blanca Romero: ‘Me gusta mirarme al espejo y decirme, no estás tan acabada’

La actriz se dio a conocer a raíz de su relación con Cayetano Rivera. Se dieron el 'sí, quiero' el 26 de octubre de 2001 ante el altar mayor de la Iglesia de San Pedro, de Gijón, y después celebraron su unión en el Gran Hotel Jovellanos. Su boda fue un auténtico acontecimiento al que asistieron 500 invitados y nos dejó una imágen única: la de la inolvidable Carmina Ordóñez ejerciendo de madrina con un espectacular diseño de Valentino.

Blanca, que en aquel momento tenía 26 años y triunfaba como modelo, lució un impresionante vestido, creado especialmente por Karl Lagerfeld para la ocasión. “Cayetano siempre me había parecido una persona muy especial, pero no me imaginaba que un día iba a ser mi marido. Ha sido, por tanto, una sorpresa que me ha dado la vida”, declaró en ¡HOLA! tras el 'sí, quiero'. El torero, por su parte, dijo: "Para que una mujer, me llegue al alma tiene que ser... como es Blanca. Es dulce, tiene mucha personalidad; tiene, a la vez, carácter... Es una persona de muchos y grandes sentimientos y es muy tierna".

La pareja era la viva imagen de la felicidad con Lucía, la hija de Blanca a la que Cayetano reconoció legalmente como suya y le dio sus apellidos. Sin embargo, en 2004, tres años después de la boda, se separaron. En 2013 obtuvieron la nulidad eclesiástica de su matrimonio, y dos años más tarde, el diestro volvió a casarse por la Iglesia con Eva González.

Desde entonces, la actriz ha sido muy discreta con su vida privada. En 2005 fue fotografiada muy cómplice con el actor y director Daniel Guzmán en la costa malagueña y en 2009 fue vista en actitud cariñosa con e Jaime Barnatán, hijo de la diseñadora Elena Benarroch y del escultor Adolfo Barnatán. En aquel momento, Blanca triunfaba delante de las cámaras en la serie Física o Química y aseguraba ante los medios que estaba deseando "tener pareja, volver a casarme y ser madre de nuevo". Pero cuando le preguntaban si había encontrado al hombre perfecto decía: "No. Candidatos, tengo, pero todavía no le doy el visto bueno a ninguno, a todos les falta algo; ni siquiera todos juntos harían uno". Un año después, se la relacionó con el cantante y guitarrista Lin Cortés.

Como sus relaciones no fructificaron, Blanca decidió ser madre soltera y el 24 de julio de 2014 dio a luz a su hijo Martín. "El padre de mi hijo es guapísimo, pero prefiere permanecer en el anonimato y yo lo respeto. No tengo pareja. Yo estoy con el niño sola y tranquila. Los biberones y los pañales son para mí. Estoy al mando de todo como madre soltera igual que estuve con mi hija, Lucía", afirmó con rotundidad tras salir del hospital con su bebé en brazos.

La actriz nunca ha hablado del padre biológico de Martín y al de Lucía no le conocimos hasta 2015, cuando publicó una foto de los tres juntos. "Subí esta foto porque en Instagram todos decían: 'Lucía es igual que tú', 'es igualita que la mamá'. Por eso escribí después: 'También traía mucho de la otra parte genética: las piernas, la barbilla, la boca…', explicó en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Lucía conoce la verdad de todo desde que tiene uso de razón. Y, obviamente, Cayetano, cuando, después de nuestra boda, la adoptó, también sabía toda esta historia", puntualizó.

En esta charla, la actriz también reveló que su hija había tenido la oportunidad de conocer personalmente a su padre biológico. "Cuando Lucía tenía 11 años, su padre biológico me localizó por Internet y me dijo que quería verla. Le pregunté a la niña, me dijo que lo quería conocer y él apareció. Después se marchó y no volvió a molestarnos", contó.

En 2018, Blanca confirmó a ¡HOLA! que estaba de nuevo soltera tras haber puesto punto y final a una relación de seis años. En la entrevista no reveló el nombre del que había sido su pareja, pero no descartaba volver a enamorarse cuando sus hijos fueran totalmente independientes. "A lo mejor un día encuentro a una persona junto a la que envejecer. Pero sin enamoramientos, que desquician y te vuelven loca", añadió. Por ahora, los únicos amores de su vida son sus dos hijos, Lucía, de 25 años, y Martín, de nueve. "Lucía es la niña de mis ojos y Martín, el sol. Mis hijos son lo más importante en mi vida, soy una madraza", destacó.