La reacción de Kiko Rivera al preguntarle por las comentadas declaraciones de su hermano Francisco

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre las recientes declaraciones de Francisco Rivera. El diestro se sinceró sobre su boda con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, pero también sobre su relación con sus hermanos, y fue muy claro: "Con mi hermano Julián y con mi hermano Kiko no hay. Uno se cansa de intentarlo", declaró tajante en su entrevista con ¡De viernes!. En cuanto a Cayetano, a pesar de que entre ellos hay altibajos, el contacto se mantiene: "Cada día cada uno más ubicado en su sitio, pero con Cayetano sí, le llamo, me llama”. Unas palabras que no han dejado a nadie indiferente. Pero ¿cómo reacciona uno de los aludidos, Kiko Rivera, al mencionarle estas declaraciones? Dale al play y no te lo pierdas.

