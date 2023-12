Francisco Rivera asegura que su madre le aconsejó no casarse con Eugenia Martínez de Irujo: 'Ninguno estaba realmente enamorado'

Pocas bodas ha habido en España tan mediáticas como la de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. El torero, que asegura tener muy buenos recuerdos de su noviazgo con la hija de la duquesa de Alba, recuerda aquellos meses previos a la boda como algo "de película". "No te imaginas, tuvimos que pedir permiso a los Reyes. El título de Eugenia es Grande de España y el Rey tiene que autorizar y dar el consentimiento", ha rememorado en De Viernes. Mientras, a sus 24 años, los novios se dejaban llevar por su particular "cuento de hadas", Francisco recuera ahora como su madre, Carmen Ordóñez, "vio cristalino que aquello no iba a funcionar".

Francisco Rivera recuerda entre lágrimas a su madre: 'Estuve enfadado con ella mucho tiempo'

Entonces Francisco estaba cautivado por la preciosa historia de amor que vivía con la ahora duquesa de Montoro, a la que conoció en un tentadero, pero la boda, dice ahora, llegó demasiado pronto. "Creo que ninguno estaba preparado ni ninguno estaba realmente enamorado del otro", asegura. Esto fue lo que su madre tenía claro desde el principio e incluso recomendó a su hjo cancelar la boda: "Me dice, Fran, quiero hablar contigo. Creo que esto es una equivocación". La inolvidable Carmina le propuso coger un avión y retirarse unos 15 días para pensar en una relación que ella creía "que no iba a ningún lado".

Efectivamente, el matrimonio no duró, pero para Francisco ha merecido la pena por una razón, la hija que tienen en común: "Lo más bonito que tuvimos fue Cayetana. Eso sí compensa todo". La separación, no obstante, fue una etapa muy dura para el torero y ahora ha hablado de ella como nunca. "No tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno, pero como se portó después no, no estuvo bien. Se me despellejó como padre", recuerda con amargura. Una década después de la ruptura comenzaron un proceso judicial por la custodia de su hija. En 2012 Francisco solicitó un cambio en la custodia y a comienzos de 2014 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la niña seguiría viviendo con su madre, dándole de este modo la guardia y custodia de la menor.

Aquella etapa, en la que además falleció su madre, provocó que cayese en una depresión de la que se recuperó gracias a su hija y a su profesión: "Todo eso, ayudado de mis amigos, me hizo salir de ese tunel, pero fueron dos años horribles". Afortundamente, los desencuentros han quedado atrás y actualmente el exmatrimonio mantiene una buena relación que se hace patente cada vez que coinciden en público y que además se extiende a sus respectivas parejas.

Loading the player...

Francisco Rivera aclara sus polémicas palabras sobre su hermano Cayetano