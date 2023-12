Francisco Rivera recuerda lo más difícil tras separarse de Eugenia Martínez de Irujo: 'Se me despellejó como padre'

Han pasado exactamente 25 años de la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. El enlace, celebrado el 23 de octubre de 1998 la Catedral de Sevilla, fue uno de los grandes acontecimientos de la época ya que suponía la unión de dos familias muy relevantes en nuestro país: la Casa de Alba y los Rivera Ordóñez. Justo doce meses después su felicidad se multiplicaba con la llegada al mundo de Cayetana, su única hija en común. Pero en 2002 la pareja decidió iniciar caminos diferentes, un proceso de separación que causó una gran expectación y del que el diestro ha dado nuevos detalles.

Durante su entrevista en De viernes, programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona que ha mostrado un adelanto, el diestro ha definido la separación de su primera mujer como terrible. "No tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, ninguno, pero como se portó después no, no estuvo bien. Se me despellejó como padre", ha dicho sobre la duquesa de Montoro. Una década después de la ruptura comenzaron un proceso judicial por la custodia de su hija. En 2012 Francisco solicitó un cambio en la custodia y a comienzos de 2014 la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la niña seguiría viviendo con su madre, dándole de este modo la guardia y custodia de la menor.

Aquel proceso legal provocó un distanciamiento entre la expareja, pero el paso del tiempo ha permitido un acercamiento ya que la felicidad de Cayetana es la máxima prioridad para ambos. En los últimos años hemos visto que reina la cordialidad entre Eugenia y Francisco y que ese buen ambiente se extiende a sus respectivas parejas, Narcís Rebollo y Lourdes Montes. De hecho hay una gran sintonía entre esta última y la duquesa de Montoro. "Mientras más fácil sea la vida y más normalidad, mejor. No hay ningún problema. Eugenia es encantadora, con mis niños es cariñosísima, conmigo es estupenda, Narcís es un cielo, con lo cual, ¿por qué nos vamos a llevar mal?", decía la diseñadora.

Los dos matrimonios, así como los hijos pequeños del diestro, Carmen y Curro, a los que su hermana mayor adora, han coincidido varias veces en la fiesta por la mayoría de edad de Cayetana; en la Semana Santa de Sevilla, donde incluso han compartido balcón; en la Goyesca de Ronda (Málaga); en el festival benéfico Ilusion Fest; en Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) y más recientemente en los actos de los Grammy Latinos, celebrados por primera vez en la capital hispalense. Este acto era doblemente importante para ellos porque Cayetana participó en la organización de los eventos puestos en marcha en el marco de estos premios musicales que reunieron a Shakira, Bizarrap, Karol G, Pablo Alborán y otras estrellas internacionales.

La relación con sus hermanos y las palabras sobre Isabel Pantoja

En su intervención televisiva, Francisco, que se cortó la coleta en 2017, ha hablado de otros temas personales como la relación con sus hermanos: "Con mi hermano Julián y mi hermano Kiko no hay. He hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que tampoco tengo ganas. Mi familia es mi mujer, mis amigos y mis hijos". También ha hablado de la pérdida de su madre, Carmen Ordóñez, y ha hecho mención a Isabel Pantoja. "La señora esta que se casó con mi padre yo creo que no es buena gente. Me parece perfecto que rehaga su vida, pero que no siga vendiendo la viuda de España cuando ha tenido relaciones con todas las personas que las ha tenido. Usted está utilizando a mi padre, que es lo que ha hecho siempre, y además se ha portado fatal con sus hijos. No me gustaría nada estar en mi pellejo el día que se muera y se encuentre a mi padre''.