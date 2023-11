Francisco Rivera aclara sus polémicas palabras sobre Cayetano

Loading the player...

Las recientes declaraciones de Francisco Rivera sobre su hermano Cayetano avivaron la polémica sobre la tensión existente entre los hijos de Paquirri: "Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe", afirmó al referirse a la cogida que a principios de agosto sufrió Cayetano. Él aseguró tomárselo a broma, aunque negó sus palabras: "Torpe no. No soy torpe. Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño", aseguró. Ahora, Francisco ha aclarado sus declaraciones, sosteniendo que Cayetano "de piernas no es ágil, es torpe". Dale al play y no te lo pierdas.

