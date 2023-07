Así es la vida de Cayetano y Francisco Rivera en el 19 aniversario de la muerte de su madre, Carmen Ordoñez

Tal día como hoy hace 19 años, la luz de Carmen Ordóñez se apagó para siempre. Un aniversario lleno de tristeza para sus tres hijos que siempre la tienen en su recuerdo, tal y como ha demostrado el mayor de ellos, Francisco Rivera (49). El torero ha compartido en su perfil público una preciosa fotografía en la que la socialité, que rebosaba belleza y gracia, mira fijamente a la cámara con sus intensos ojos negros. “¿La hay más guapa?”, ha expresado con orgullo el diestro.

Este no es el único plan que el primogénito de Paquirri ha hecho en las últimas horas, ya que, como se puede ver en las redes de su mujer, Lourdes Montes, en la noche del sábado estuvo disfrutando de una tranquila cena de verano al aire libre en familia. Mucho ha cambiado la vida de Francisco Rivera desde el último adiós a su madre, puesto que tras poner punto y final a su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, del que nació su hija Cayetana (23), rehizo su vida con la diseñadora de moda dando la bienvenida a sus dos pequeños, Carmen (7) y Curro (4).

Lo que también es distinto es su relación con su hermano Cayetano Rivera (45), ya que, al menos públicamente, hace mucho que no se les ve juntos y todo apunta a que no están atravesando su mejor momento. “Con Cayetano ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas, ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos”, declaraba el pasado mes de octubre Francisco para zanjar cualquier tipo de polémica.

El exmarido de Eva González, por su parte, está volcado en su carrera en los ruedos y en el cuidado de su único hijo, Cayetano (5). Precisamente, el torero ha estado pasando unos días con el niño en Pamplona, donde también ha celebrado una exitosa corrida de toros. Además, tras su separación de la que fuese Miss España ha recuperado la ilusión en el amor junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira.

Con quién no mantienen ningún tipo de contacto Francisco y Cayetano es con su hermano pequeño Julián (37), nacido del segundo matrimonio de Carmen Ordóñez con Julián Contreras. El escritor no es muy activo en el mundo online y su última publicación es de marzo cuando pedía ayuda para su gato enfermo.

19 años sin Carmen Ordóñez

Carmen Ordóñez perdió la vida con tan solo 49 años. Fue una muerte completamente inesperada. Sobre las 12.30 del 23 de julio de 2004, una amiga encontró su cuerpo inerte en la bañera de su casa, ubicada en el número 9 de la calle Esteban Palacios del barrio de Hortaleza de Madrid. Nada se pudo hacer para salvarla.

Carmen se fue dejando un gran vacío en el corazón de todos aquellos que la querían, como su gran amiga Lolita Flores, que ha honrado su memoria con una entrañable imagen de juventud. “19 años sin ti, pero siempre en mi corazón, echándote de menos”, ha confesado la cantante con nostalgia.