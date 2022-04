Lolita Flores recuerda lo que le distanció de su amiga Carmen Ordóñez: 'No puedo perdonarme'

Lolita Flores y Carmen Ordóñez eran uña y carne. Ambas estaban destinadas a entenderse desde muy pequeñas, y más cuando los apellidos que portaban eran de dos personas muy conocidas a nivel mundial por su arte. Unas amigas inseparables que se querían muchísimo. Pero un día hubo un motivo de peso que las distanció, algo de lo que la cantante siempre había sido consciente, hasta el punto de no poder perdonarse lo que ocurrió. Una amistad que lo había sido todo tanto para Ordóñez como para Flores y que, sin embargo, sigue generando en la hermana de Rosario Flores un gran dolor y sentimiento de culpa. A pesar de que Carmen falleció habiéndose reconciliado con Lolita, el remordimiento de la artista ha continuado sobre ella hasta el día de hoy. De hecho, la intérprete de No renunciaré se ha desahogado de la forma más honesta y sincera posible, admitiendo su error y pidiendo perdón públicamente por no haber estado ahí cuando su amiga se lo pidió.

"Quería pedir perdón públicamente, porque ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara en el momento que ella lo estaba pasando tan mal cuando la batalla con Ernesto Neyra", comenzaba diciendo Lolita Flores en una conexión telefónica con Viva la vida, explicando que Carmen Ordóñez le pidió que declarase como testigo en el juicio contra Ernesto Neyra, a lo que ella misma, por miedo, tuvo que decir que no. "El día que me llamaron para ir al juzgado a dar la cara por ella, me asusté un poco. No sabía si era verdad del todo o no y me retiré. Y hoy me arrepiento", lamentaba la hija de 'La Faraona', contando así el motivo por el que las dos se distanciaron. "Aunque yo sabía, y ella nunca me lo quiso aclarar, que es verdad que fue maltratada. Yo se lo dije muchas veces y ella nunca me lo quiso aclarar", ha contado Lolita.

"Me arrepiento desde entonces, pero hoy me arrepiento muchísimo más porque la veo en las imágenes (...). Yo tenía que haber dado la cara por ella y no la di en su momento. Ese fue el distanciamiento", reconocía la cantante y actriz. "En ese momento no la di y tenía que haberla dado por mi amiga porque, además, luego se demostraron que eran verdad. No solamente a ella, sino a más personas, y eso que yo a Ernesto le tenía aprecio", recordaba la madre de Elena Furiase, añadiendo que era algo que se le había quedado dentro y que el problema era que ella aún no se había perdonado por aquel momento.

Carmen Ordóñez decide ingresar en una clínica a causa de su delicado estado de salud

Para aliviar la pena que estaba sintiendo Lolita Flores durante su intervención en el programa, ha sido Kiko Matamoros -quien mantuvo una estrecha relación de amistad con Carmen Ordóñez- el que le ha recordado lo mucho que la modelo quería a la artista: "No te preocupes más por eso y perdónate, ella ya te lo había perdonado antes de morir y te quería muchísimo. No sabes lo pesada que fue el día que os reconciliasteis y lo contenta que estaba". Unas palabras de lo más reconfortantes que han ayudado a Lolita a mantener el bonito recuerdo y el profundo amor que la de Sarandonga tiene por su amiga Carmen Ordóñez.

