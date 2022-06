Francisco Rivera recuerda entre lágrimas a su madre: 'Estuve enfadado con ella mucho tiempo'

Francisco Rivera apenas ha podido contener la emoción al hablar de su madre. El hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez ha recordado emocionado a su madre: “La adoraba y la echo de menos todos los días, ella no sabía estar sola y quería que todo el que estuviera alrededor estuviera feliz”, ha dicho el diestro en Déjate querer, donde ha reconocido que Carmen saco fuerzas para hacer frente a todo tras la fatídica muerte de Paquirri, cuando Francisco apenas tenía diez años. “Ella tiró de su casa sola, en mi casa nunca faltó nada gracias a mi madre. Tuvimos de todo, pero la que lo trabaja y se lo curraba ella. La comida, la ropa, los viajes, los campamentos... Todo lo trajo mi madre”, ha asegurado Francisco que, no obstante, no ha podido evitar romperse al recordar la época más dura de su madre, marcada por las adicciones. "Estuve enfadado con ella un tiempo", ha confesado

A pesar del tiempo que pasó enfadado con su madre, el torero ha asegurado entendió que “una adicción es una enfermedad y hace mucho daño” y ha negado que su relación pasase por un mal momento cuando Carmen falleció. Además, Francisco ha ha insistido en que fue su madre la que se hizo cargo de la familia: “La que nos crió se llama Carmen Ordóñez”, ha dicho. Francisco ha comentado que, a pesar de que a Carmina le gustaba mucho estar con amigos, nunca descuidó su papel: “Siempre se encargó de todo, ella era la que traía el dinero a casa y la que nos educaba, ella era la que se ocupaba de todo sola, eso es de valorar”, ha asegurado. “Tuvimos de todo, una infancia privilegiada”, ha dicho.

Francisco ha recordado algunas anécdotas de su madre. Cuando Toñi Moreno le ha preguntado si Carmen Ordóñez era dura, el diestro ha dicho que “tenía días”. Rivera ha desvelado un curioso episodio que tuvo lugar cuando una noche se quedó a dormir en casa de su madre. Él ya era torero y salió a cenar con un grupo de amigos. Carmina le preguntó si llegaría tarde y él dijo que no, pero finalmente no volvió hasta las seis de la mañana. Cuando entró en casa se encontró a su madre despierta, que le preguntó por qué llegaba a esas horas y sin avisar. Francisco dijo que ya era mayor de edad, pero Carmina le contestó: “La mayoría de edad te la quito yo de un guantazo”, a lo que él respondió que no volvería a pasar.

Sobre la figura de su padre, reconoce que tiene algunos recuerdos, dado que falleció cuando todavía era él muy pequeño. “Tengo recuerdos de él, pero yo era demasiado pequeño y me falta información. No le he conocido como hombre, pero me puedo hacer una idea. Todo el mundo destaca el amor por su profesión y por sus hijos”, ha dicho. También ha comentado que su abuelo, Antonio Ordóñez siempre le transmitió un gran cariño y respeto hacia su padre: “Cuando dije que quería ser torero me insistió en que tenía que honrar la memoria de mi padre.” El torero apenas ha podido contener las lágrimas cuando Toñi Moreno le ha preguntado si cree que su padre estaría orgulloso de él: “Es de las pocas preguntas que me dejan sin dormir... si mi padre estaría orgulloso de mí como torero y como hombre”, ha dicho con la voz entrecortada.