Toñi Moreno afronta un nuevo reto profesional con el que pretende ayudar a los espectadores

Toñi Moreno está viviendo una buena etapa profesional y ya está inmersa en la que será su nueva aventura en televisión. El estreno de un programa que se mueve entre el entretenimiento y el reality, géneros en los que Toñi Moreno ya tiene una amplia experiencia, pensado para formar parte del prime time de Telecinco. Se trata de Déjate querer, que estará marcado por el optimismo y el buen humor. Sin dudas, dos cualidades que esta maestra de ceremonias ha demostrado con creces que no le faltan. Como ha declarado la periodista andaluza la idea le apasiona. "Es un formato lleno de emociones, de hablar, de conocer y contar historias; de ayudar a la gente a resolver sus problemas y tratar de que su vida cambie a mejor", ha afirmado en el comunicado difundido por la cadena con el que se ha hecho público el proyecto.

VER GALERÍA

Toñi Moreno, además, ha dado algunos detalles que harán a este programa más especial, como el relevante papel que jugará el público presente en plató, más de 200 personas, que, en cualquier momento, se pueden convertir en los protagonistas de la noche. Del mismo modo, la conductora del programa ha querido sincerarse sobre la historia que más ilusión le haría contar, esa que supondría un antes y un después en su carrera profesional. "Para mí sería un sueño que El Cordobés padre se encontrará con su hijo, como periodista es una historia que me fascina", ha confesado la presentadora, haciendo saber de esta manera que también se contará con personajes públicos que contarán sus vivencias en primera persona.

VER GALERÍA

Este proyecto es un dulce regalo para la que se ha convertido en una de las caras más reconocidas del grupo Mediaset. Aunque hace un par de años recibió la dura noticia de que Emma García sería la encargada de tomar el mando de Viva la Vida, la presentadora andaluza ha demostrado ser como el Ave Fénix y ha resurgido de sus cenizas más fuerte que nunca, llegando a convertirse en el fichaje sopresa de la nueva temporada de Secret Story.

Pero Toñi Moreno no solo triunfa en la televisión, sino que durante 2021 ha debutado y con éxito en la plataforma de streaming HBO, donde ha sido la conductora del documental sobre Dolores Vázquez, protagonista del mediático caso de Rocío Wanninkhof. Un relato que ha conmocionado a España, y, donde, en todo momento, se subrayó la profesionalidad y buen hacer de la periodista.

VER GALERÍA

Si en lo profesional la cosa va sobre ruedas, en lo personal la tónica no cambia. La vida sonríe a Toñi Moreno. La presentadora no duda en mostrar el motivo de su felicidad, su hija Lola, que nació el pasado año 2019, y que se ha convertido en el eje central de su vida, como bien muestra la periodista a través de tiernas imágenes en sus perfiles sociales. Madre e hija son inseparables y la niña se ha convertido en el gran amor de su vida, pues, por el momento, el corazón de la periodista parece está sereno en cuanto a romances y no se le relaciona sentimentalmente con nadie.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.