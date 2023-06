Eva González habla por primera vez sobre la nueva vida de Cayetano Rivera con María Cerqueira

Siempre celosa de su intimidad, nunca hasta ahora Eva González había hablado públicamente de la nueva etapa que ha iniciado Cayetano Rivera junto a la periodista portuguea María Cerqueira. Sin romper con su habitual discreción, la presentadora ha contestado por primera vez a las preguntas de la prensa sobre su exmarido y su pareja y lo ha hecho aludiendo a su absoluta prioridad. "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo", ha dicho con una sonrisa.

Desde que se separaron, noticia que publicó ¡HOLA! el pasado mes de octubre, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la ruptura, y se han volcado en el bienestar del pequeño Cayetano, de cinco años. Eva tan solo había dicho que se encuentra "muy bien" y negó que esté pensando en una posible nulidad eclesiástica de su matrimonio. "¡Qué barbaridad, por favor!". En cuanto a su situación sentimental, ha asegurado que está abierta al amor, aunque tampoco es su principal prioridad en estos momentos: "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos".

Eva también ha hablado de un reencuentro que ha copado titulares los últimos días, aunque, asegura, no entender la repercusión. Se trata de su abrazo con Iker Casillas, con el que mantuvo una relación hace 15 años, durante el partido homenaje a Joaquín Sánchez. "Hacía un montón de años que no nos veíamos y por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro", ha afirmado entre risas, añadiendo que tras tantos años, las rencillas están más que superadas. "No tengo que guardarle rencor por nada", ha dicho tajante.

Justo cuando su historia con el portero merengue estaba llegando a su fin, Eva conoció a Cayetano Rivera. Fue en junio de 2008, en una fiesta organizada por la revista Vogue en Madrid. Entonces ya se dijo que habían congeniado y empezaron las especulaciones sobre si había habido flechazo o no. Pero la sevillana seguía saliendo con Casillas, que en ese momento se encontraba en Austria, a punto de hacer historia en la Eurocopa. Pasado el tiempo, cuando se volvieron a encontrar, las cosas habían cambiado. Eva ya no tenía novio y a principios de 2009 la revista ¡HOLA! publicó todas las claves de esta nueva relación.