El reencuentro de Eva González y Casillas 15 años después de su sonada ruptura

Iker Casillas y Eva González se han reencontrado 15 años después de su sonada ruptura. El portero y la presentadora coincidieron la noche del pasado martes en el homenaje a Joaquín Sánchez, que se celebró en el estadio Benito Villamarín, de Sevilla. Iker saltó al campo para ocupar la portería y Eva para ejercer de maestra de ceremonia. Evitaron posar juntos, pero su presencia en el mismo sitio y a la misma hora nos hizo recordar su historia de amor en un momento en el que ambos están solteros. El portero se separó de Sara Carbonero en 2021 y la presentadora puso fin a su matrimonio con Cayetano Rivera a finales de 2022.

La relación de Iker y Eva duró tres años, de 2005 a 2008. "Con Iker he aprendido que querer no es sufrir. Yo antes era muy celosa, también tenía motivos y ahora no. Ahora estoy muy tranquila y tengo muchísima confianza en él", dijo la sevillana al inicio de su romance en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Sin embargo, pronto comenzaron los rumores de crisis entre ellos. "Todas las parejas discuten; a veces hay reconciliación; otras, no, y tampoco hay que darle más vueltas", aseguró Eva tras publicarse una fotografía del portero con otra chica. "Eso son todo tonterías, y se le ha dado demasiado bombo. Hay que llevar las cosas con más naturalidad", añadió.

En el tiempo que estuvieron juntos no pensaron en pasar por el altar ni en tener hijos. "Vamos despacito, que las prisas no son buenas. La boda no entra en mis planes más inmediatos y la maternidad tampoco", declaró la presentadora.

Finalmente, la ruptura de la pareja se produjo en el verano de 2008. Ninguno se pronunció al respecto, pero cada vez hacían más planes por separado. "Si estamos juntos o no, se comprobará con el paso del tiempo. Pido comprensión. Nunca he dado explicaciones acerca de mi vida y no voy a empezar a hacerlo ahora", decía la que fuera Miss España 2003.

Cuando su historia estaba a punto de llegar a su fin, Eva conoció a Cayetano Rivera. Fue en junio de 2008, en una fiesta organizada por la revista Vogue en Madrid. Entonces ya se dijo que habían congeniado y empezaron las especulaciones sobre si había habido flechazo o no. Pero la sevillana seguía saliendo con Casillas, que en ese momento se encontraba en Austria, a punto de hacer historia en la Eurocopa. Pasado el tiempo, cuando se volvieron a encontrar, las cosas habían cambiado. Eva ya no tenía novio y a principios de 2009 la revista ¡HOLA! publicó todas las claves de esta nueva relación.

A pesar de su separación, Iker y Eva siempre han mantenido una relación cordial. El portero estuvo al lado de la presentadora en uno de los ingresos hospitalarios de su padre y la sevillana, por su parte, solo tenía buenas palabras para Sara Carbonero. "Muy guapa, es muy guapa. Es una profesional, además de compañera. Me parece estupenda. Lo que espero es que, si están juntos, que de verdad que no lo sé, que sea muy feliz y que les vaya fantásticamente bien", manifestó.

Ahora sus vidas son muy diferentes. A Iker no se le conoce ninguna relación, pero Sara lleva un año saliendo con el músico Nacho Taboada. Eva tampoco tiene pareja. Cayetano, por su parte, sí. El torero está feliz al lado de la presentadora portuguesa Maria Cerqueira. Eso sí, todos adoran a sus respectivos hijos. Iker y Sara se desviven por Martín y Lucas, de nueve y siete años; y Eva y Cayetano están como locos con su pequeño Cayetano, de cinco años.

