Eva González revela qué futbolista era su amor platónico (y no era Iker Casillas)

Eva González ha participado en El círculo de los famosos, la nueva apuesta de Antena 3 para el prime time. La presentadora, de 42 años, ha vuelto a demostrar su carisma ante las cámaras, protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche al confesar quién era uno de sus amores platónicos de juventud. Juanma Bonet, conductor del concurso, preguntó si alguno de los presentes en el plató tenía fotos en su carpeta de Fernando Morientes, que también se encontraba participando en el programa. Eva, sin pensárselo dos veces, levanto la mano y dijo: "Yo, confieso".

Esta declaración provocó un largo y sonoro "oh" entre el público, y la sevillana se vio obligada a matizar sus declaraciones. "La mezcla mía era... tenía una foto de Morientes, de Raúl González y de Alejandro Sanz. También tengo que decir que la de Alejandro Sanz era la grande", aclaró con una sonrisa. Morientes lamentó que esto fuera así, pero Eva solventó rápidamente la situación: "Estabas en mi carpeta, estabas en mi carpeta". Por último, la presentadora se dirigió a Juanma Bonet y exclamó: "Oye, guapo es". Y el presentador, sin negarlo, respondió: "Sí, sí, es es guapo, es muy guapo, muy guapo".

A quien no llevaba en su carpeta, según sus declaraciones, era a Iker Casillas, con quien estuvo saliendo durante tres años, de 2005 a 2008. "Con Iker he aprendido que querer no es sufrir. Yo antes era muy celosa, también tenía motivos y ahora no. Ahora estoy muy tranquila y tengo muchísima confianza en él", declaró al inicio de la relación en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

Cuando rompieron, Eva se enamoró de Cayetano Rivera y su relación parecía no tener fin. Sin embargo, la revista ¡HOLA! adelantó el pasado mes de octubre la separación de la pareja, confirmando que ya no vivían juntos aunque seguían manteniendo una excelente relación por su hijo Cayetano, que acaba de cumplir cinco años. De hecho, la felicitación que Eva dedicó al niño era muy significativa, ya que no ocultaba todo lo que había pasado en los últimos meses. "Feliz cumpleaños, mi amor. Ya han pasado cinco años desde que revolucionaste mi vida para siempre. Ha habido muchos cambios, pero hay algo que es inamovible, el amor incondicional que siento por ti".

Horas antes de la emisión de El círculo de los famosos, la que fuera Miss España tuvo que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre las fotografías de Cayetano Rivera con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira Gomes. La sevillana prefirió guardar silencio y continuar con su día a día en Mairena del Alcor, el pueblo sevillano en el que vive con su familia.

Según ha publicado la revista Semana, el torero, de 46 años, ha compartido varios planes en Sevilla con Maria Cerqueira Gomes, de 39 años. Se les ha visto juntos en una cafetería de Écija y comiendo en el centro de la ciudad hispalense. A pesar de su discreción, se siguen en redes sociales, y Lucía Rivera, hija del torero, también interactúa con la presentadora lusa en sus publicaciones. El tiempo dirá si estamos ante una nueva relación sentimental o si sólo se trata de una bonita amistad.