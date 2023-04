Nacho Taboada habla por primera vez de su relación con Sara Carbonero

Sara Carbonero y Nacho Taboada acaban de celebrar su primer año de amor. Se conocieron la pasada primavera y cada vez pasan más tiempo juntos, disfrutando de los buenos momentos y apoyándose en más delicados. A finales de noviembre, el músico zaragozano sostuvo con fuerza la mano de la periodista tras pasar de nuevo por el quirófano y hace tan solo unos días les vimos juntos y felices en un partido de fútbol de Lucas, el hijo pequeño de Sara.

La pareja es consciente del interés que genera su romance, pero intenta llevarlo con la mayor naturalidad posible. "Es un tema que me da bastante pereza. Llevo muchos años conviviendo con ello. No estoy cómoda, pero no es grave, lo llevo con toda la calma que puedo. Sé lo que me gusta, lo que me incomoda y he aprendido a relativizar", dijo la periodista en La Vanguardia.

El músico, por su parte, ha hablado por primera vez de su relación y el peso de la fama en una entrevista concedida este fin de semana a El Heraldo de Aragón. "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar. Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos", ha dicho.

Tras separarse de Iker Casillas y vivir una breve relación con Kiki Morente, Sara ha vuelto a sonreír al lado de Nacho. El músico ha regresado a sus orígenes con Colectivo Panamera y la periodista no puede estar más feliz, pues como escribe en su perfil de redes sociales "sería imposible vivir sin música". Sara se ha convertido en la mayor fan de su chico y suele acudir a todos sus conciertos, en los que se muestra más libre que nunca bailando a ritmo de cumbia y cantando con fuerza temas como El huracán.

Sara Carbonero bailando en el concierto de Nacho Taboada