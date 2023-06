Niña Pastori, Eva González y Alejandro Sanz se unen en un emocionante homenaje a Joaquín que se despide entre lágrimas

Joaquín Sánchez ha anotado su última victoria en el Benito Villamarín que tantas alegrías le ha dado. Y no solo porque con su Betis ha ganado el partido homenaje que ha jugado contra una selección de auténticas leyendas del fútbol, sino porque la afición, compañeros y amigos del jugador se han rendido ante él para brindarle un adiós a la altura de los 23 años que ha dedicado al deporte profesional. Una despedida llena de goles, pero también de lágrimas y emoción, con Eva González como maestra de ceremonias y Niña Pastori poniendo la voz a un partido único que ha acabo con el abrazo a su mujer y sus hijas.

La presentadora, gran amiga de Joaquín, ha sido la encargada de dar paso a Niña Pastori que ha cantado Cai, uno de los temas favoritos de Joaquín que, como ella, es gaditano. Ante su voz, solo acompañada por un piano en directo, el estadio enmudece y Joaquín no puede reprimir la lágrimas. Arropado como nunca, entre el público habia amigos como César Cadaval, de 'Los Morancos', Vicky Martín Berrocal con su hija Alba Díaz o el torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'.

Alejandro Sanz, que no ha podido acompañarle en el campo le ha enviado un mensaje que se ha proyectado en los videomarcadores antes de comenzar el encuentro: "Eres un regalo para los que te conocemos y para los que no te conocen tanto también. Si has sido capaz de jugar hasta los 41 años en el Betis no me quiero ni imaginar cuántos años vas a estar en la TV y dando por saco. Te quiero mucho, te agradezco tu cariño, tu arte y tu forma de ver la vida. No he podido estar porque estoy arreglando los cajones de la cocina, pero te quiero mucho, muchas felicidades".

Con el himno, que escuchó con la mano en el corazón y con más emoción que nunca, daba comienzo el encuentro. En el equipo contrario, la historia reciente del fútbol español: Iker Casillas, Sergio Ramos, Guti, Santi Cazorla, Fernando Morientes, Raúl González, Pepe Reina, Dani Ceballos, Jesús Navas, y también, como no, el hombre con el que protagonizó una de las escenas más cómicas de los últimos tiempos: Julio Baptista, ahora más conocido como 'Hulio' tras una hilarante entrevista junto a Joaquín. En su equipo, además de sus grandes compañeros, también juegan sus hermanos, Ricardo y Lucas Sánchez.

El partido termino con un 5-3 para el Betis y la grada coreando a su capitán como nunca. Llegaba el momento del esperado abrazo a su familia, los que de verdad saben lo que este momento significa para él. "Ellas saben lo que ha sido el fútbol y el Betis para mí. Se me va a mi lado y por eso ese abrazo tan bonito", ha explicado Joaquín entre lágrimas y aún procesando lo que ha sucedido: "Es un sueño, más que un sueño, ver el campo lleno, con tantísimos compañeros y leyendas, los béticos disfrutando. Una noche mágica que a quedar en el recuerdo de todos".

El pasado 19 de abril, Joaquín anunciaba su retirada de fútbol tras más de 23 años como profesional. Al día siguiente dio una rueda de prensa, en la que una vez más estuvo acompañado de sus compañeros y sus más allehgados. No faltaron tampoco Susana y sus dos hijas, Daniela y Salma. Ahora comienza una nueva era y no solo en lo deportivo. La pareja está a punto de mudarse a una nueva casa, que según ellos mismos contaban en televisión, les está dando más de un quebradero de cabeza. Tanto Susana como sus hijas siempre se habían mostrado en un segundo plano, siendo muy discretas en sus apariciones, sin embargo tras la emisión de Joaquín, el novato y La penúltima y me voy, han adquirido mucho más protagonismo,