De las lágrimas de Susana Saborido al abrazo con sus hijas: todos los detalles de la despedida de Joaquín

Con la emoción a flor de piel y sin poder aguantar las lágrimas, Joaquín Sánchez ha colgado las botas y deja de ser futbolista del Real Betis Balompié. Con una carrera envidiable a sus espaldas y tras convertirse en leyenda, el jugador ha anunciado que dejará el fútbol al final de esta temporada. Lo ha hecho en una emotiva rueda de prensa en la que ha estado acompañado por toda su familia y la directiva del equipo. "23 años han dado para muchas cosas y soy parte indispensable de esta bendita locura llamada fútbol", ha dicho el jugador con la voz entrecortada.

Tras anunciar su retirada a través de su perfil público este miércoles, 19 de abril con un emotivo video en el que cuenta su decisión tras más de dos décadas de carrera, Joaquín ha dado una rueda de prensa para explicar los motivos de su marcha. El jugador ha llegado a la Ciudad Deportiva Luis del Sol donde ha sido recibido entre vítores y aplausos por sus compañeros. A su llegada y con el humor que le caracteriza, ha gastado una broma a todos los presentes: "Era broma, no me voy a retirar".

El capitán del Real Betis ha subido al estrado para explicar el por qué de su marcha y analizar su carrera. Con su simpatía y su carisma, ha pronunciado un discurso de lo más sentido: “No me arrepiento de nada, he intentado vivir mi carrera con respeto y profesionalidad”, ha comenzado diciendo. En todo momento ha estado acompañado por su mujer, Susana Saborido, sus dos hijas, Daniela, y Salma, su hermano Ricardo y su padre Aurelio Sánchez. Junto a ellos, la junta directiva, exjugadores como Esnaola, Capi o Juanito y sus actuales compañeros -incluido el lesionado Fekir.

El momento más emotivo de esta rueda de prensa ha sido cuando sus dos niñas han salido al escenario. Las pequeñas, al igual que su mujer, no han dejado de llorar durante todo el discurso. Susana ha querido preguntar a la pequeña de las hermanas cómo iba a cambiar sus vidas ahora que Joaquín deja el fútbol. Salma ha cogido el micrófono y tal era su emoción que no ha podido articular palabra y ha optado por fundirse en un tierno abrazo con su progenitor.

Susana Saborido, por su parte, sí que ha querido dejar claro sus pensamientos: "Yo no me creía que se iba a retirar. Temblando estoy con la nueva etapa", e incluso ha confesado que se enfadó cuando su marido se lo contó: "Yo no entendía la decisión. Si el Betis se queda o se clasifica para la Champions... Yo sigo creyendo que tiene 25 años y va a cumplir 42". Eso sí, ha querido mandarle un mensaje muy claro: "Ahora no tienes excusa de ir a llevar a las niñas al colegio", a lo que Joaquín entre risas ha contestado: "Tendré grabaciones".

Sin parar de llorar, Joaquín ha recordado sus viajes en tren desde El Puerto de Santa María siendo niño para ir a entrenar en las categorías inferiores del Betis: "Qué difícil es decir 'hasta aquí llegué' porque echando la vista atrás, me doy cuenta de que no fue fácil. Pero Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla. Llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié". El capitán ha admitido que su carácter a veces le ha jugado malas pasadas, pero que aun así no se arrepiente de nada: “No entiendo el fútbol ni mi vida sin alegría”

En cuanto a su futuro el bético ha confesado que tiene por delante mucho trabajo: "Hay muchos proyectos abiertos, pero la decisión es firme y hay que seguir para adelante. Disfrutar de la familia, mi club y hacer muchas cosas nuevas. Mi objetivo es crecer como persona y demostrar el cariño y la admiración que me ha tenido todo el mundo. Echarlo de menos más de la cuenta, me da pavor. El olor a hierba mojada, el olor a vestuario, ducharse con los compañeros, las bromas y el vivir el día a día con los amigos. De vez en cuando venir a bromear, pero voy a intentar asumirlo lo antes posibles".

La sonrisa del fútbol español se marcha con una carrera envidiable a sus espaldas y convertido en una leyenda eterna. El extremo, que comenzó en la élite en el año 2000, se ha convertido en el segundo futbolista que más partidos ha disputado en La Liga, 615, solo superado por el portero Andoni Zubizarreta, con 622. Ha militado en el Betis, el Valencia, el Málaga y también en la Fiorentina (Italia), además de ser 51 veces internacional con España y disputar dos Mundiales (2002 y 2006) y una Eurocopa (2004). No cabe duda de que el jugador andaluz es uno de los personajes públicos más queridos en la actualidad y que su afición, le va a echar mucho de menos.

