Esta es la persona conocida que más nervioso puso al futbolista Joaquín

Es uno de los futbolistas en activo más divertidos. El sentido del humor y la espontaneidad de Joaquín Sánchez no solo enganchan a decenas de seguidores en sus perfiles sociales, sino que le han convertido en uno de los rostros habituales de la televisión. Entre bromas, aseguró que, gracias al nuevo programa que está a punto de estrenar, está conociendo todo tipo de profesiones para escoger la que más le guste el día en que decida colgar las botas. Una fecha que no estaría muy lejana a juzgar por sus palabras, aunque hay una condición para hacerlo, claro. “La intención es que este sea mi último año, pero claro, imagínate que entramos en Champions... entonces no me echan ni con agua caliente. La intención es disfrutar de este posible último año” comentó en El Hormiguero.

¡Han llegado los MotoBetis! El desternillante vídeo de Joaquín Sánchez, Marc Bartra y compañía al ritmo de Rosalía

La increíble reacción de Sharon Stone cuando Joaquín le regala una camiseta del Betis

VER GALERÍA

Joaquín, el novato, así se titula el formato, verá la luz pronto en Antena 3 y en él conocerá de cerca cómo trabajan profesionales de diversos ámbitos. “El programa va de todo un poco, he tenido que hacer de cocinero, de astronauta, de artista, humorista, cantante y creo que no valgo para nada, que es lo peor” dijo entre risas el deportista de 41 años. “Voy a probar todas las profesiones para buscarme un futuro”. Señaló cuál de todos los invitados, entre quienes están Rosario, Los morancos y Pedro Duque, le causó una mayor impresión. “Vicente Vallés, con el que voy a hacer un informativo, lo pasé mal, sudé mucho”.

VER GALERÍA

Y añadió un nombre más: “También cuando iba a entrevistar a Mercedes Milá, la noche antes no dormí, porque quería estar a la altura y nada más llegar quise saludarla y ella no quiso aún. Me puso aún más nervioso, pero ella fue muy cariñosa, amable y aprendí mucho”. Entre las personas que le contaron qué habilidades tiene que tener un buen presentador estuvo Pablo Motos, que incluso le dejó su asiento para que probara lo que se siente. “Tú te retiras y cojo el trono yo” dijo entre risas.

Joaquín Sánchez es uno de los jugadores históricos del Betis, el que más partidos ha disputado con la camiseta del equipo y también el segundo que más partidos de la liga española ha jugado. Ha disputado además dos mundiales y una eurocopa. Su vida personal es muy estable junto a su mujer Susana Saborido, con la que lleva más de veinte años de relación y con quien tiene dos hijas, Daniela y Salma, que tienen 16 y 12 años. Ellas colaboran en algunas de sus bromas en sus perfiles sociales, que ofrecen un abanico de ocurrencias muy aplaudidas por sus seguidores. No se le resiste nada: ni hacer de comentarista en La isla de las tentaciones ni organizar una coreografía con en el vestuario junto a sus compañeros al ritmo de Rosalía.