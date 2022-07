El divertidísimo vídeo de Joaquín Sánchez que cumple 41 años ¡y lo celebra bailando lo nuevo de Rosalía!

Loading the player...

Joaquín Sánchez, el mítico jugador de Betis, cumple 41 años y lo celebra como solo él sabe: con guasa y ¡mucho arte! Acompañado de dos de sus compañeros de equipo (y grandes amigos), Borja Iglesias y Marc Bartra, el futbolista se ha lanzado a bailar lo nuevo de Rosalía en el garaje al salir de su coche. Unas imágenes divertidísimas que han grabado Borja y Marc. "Aún no ha salido el temazo de Rosalía y ya es el número 1, al menos en el vestuario", escribe el ex de Melissa Jiménez en su perfil público. Dale al play y no te pierdas uno de los vídeos más graciosos de Joaquín.

