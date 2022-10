Pablo Motos cuenta emocionado cómo le ayudó Alejandro Sanz tras la muerte de su padre

Con Will Smith como su entrevista soñada (el programa ha empezado como si el actor estuviera en el plató del programa en una futura visita a España), Joaquín ha recibido en su formato a Pablo Motos, uno de sus grandes amigos, para aprender a hacer las mejores entrevistas. Pidiéndole consejos sobre qué preguntas debería a hacer a sus invitados y cómo debería desarrollar el espacio de Antena 3, el presentador de El Hormiguero ha confesado que uno de los momentos más duros fue cuando tuvo que ponerse al frente del formato el mismo día que murió su padre y luego su madre, una noche en la que Alejandro Sanz fue muy importante. "Se portó muy bien conmigo, habló conmigo antes, se quedó después, me contó que al año tienes una crisis... Eso cuando mi padre, y cuando mi madre, que era la alegría personificada, estaba Laura Pausini. Despedí el programa y se lo dediqué y menos mal que estaba ella para darme un abrazo", ha contado Pablo sobre este duro momento.

VER GALERÍA

Conoce a Borja Iglesias, el gallego del Betis y mejor amigo de Joaquín que va a debutar con la Selección española

El presentador de El Hormiguero ha explicado a Joaquín que su padre siempre le dijo que hay que estar muy comprometido con lo laboral, motivo por el que no quiso fallarle. Pero no solo eso, Pablo ha revelado que también acudió al programa el mismo día que enterró a sus dos progenitores a 350 kilómetros de Madrid. "Cuando el dolor es tan grande que estás en shock no lo puedes controlar, pero el programa te ayuda", ha dicho el comunicador, que ha asegurado que no ha querido faltar nunca porque quiere acabar el espacio habiendo estado siempre allí. De hecho, las únicas dos veces que no ha estado físicamente fueron por culpa del coronavirus, cuando Nuria Roca tuvo que ser su sustituta. "Para mí no fallé porque pude conectarme por vídeollamada, pero siempre he querido acabar el formato sin haber faltado nunca porque mi padre decía que había que ser profesional en el trabajo", ha continuado diciendo.

Pablo, que ha asegurado a Joaquín que tiene algo innato, "una luz que alumbra la habitación donde está", ha explicado al futbolista que se tiene que preparar posibles conversaciones en su cabeza, aunque tampoo obsesionarse como hace él. "Cuando hablas con alguien le preguntas y luego lo vas dirigiendo según vaya funcionando o no. Vas buscando y cuando encuentras pones la cámara lenta. Tienes que llevar las cosas preparadas para luego no hacerlas. Si improvisas te vas a arrepentir al tercer programa. Trabaja", ha aconsejado Motos al futbolista, al que también le ha contado que cuando acaba al programa y vuelve a casa con su mujer, que es la coordinadora de guion de El Hormiguero, le pide que por favor no le hable porque necesita desconectar. "Lo mejor de trabajar con ella es que si el sábado estás trabajando de más no hay nadie que te diga nada por detrás. Es mejor que yo. Muy currante. No sabemos no llevarnos el trabajo a casa. Vivo para el programa", ha revelado.

VER GALERÍA

¡Han llegado los MotoBetis! El desternillante vídeo de Joaquín Sánchez, Marc Bartra y compañía al ritmo de Rosalía

"Cuando hay un mal programa estoy mal hasta el día siguiente. Y si hay un invitado que no... me empiezan a sudar los riñones. Ahí es donde tienes que ser profesional. No puedo decir quiénes son, pero me he encontrado muchos que no se merecen ni 5 segundos", ha continuado diciendo Motos a Joaquín, al que ve como un showman. Además, el presentador de las hormigas ha dicho al futbolista que para triunfar necesita ser empático para poder llegar al corazón del otro y sobre todo olvidarse de que es quien dirige el programa porque entonces es cuando se empieza a hacer gestos y cosas raras. "El éxito viene de efectos secundarios como la envidia o el exceso de atención, por eso hay que tener cuidado", ha recomendado el presentador, que empezó en el mundo de la comunicación porque fue DJ y cuando se dio cuenta de que no tenía casi vocabulario para trabajar en la radio pensó que debía hacer algo para remediarlo.

"Me estudié el diccionario entero y luego el diccionario de sinónimos y antónimos. Fui el locutor más pesado porque me aprendí todo y luego lo iba diciendo toda la retahíla. No hace falta que tú lo hagas. Tienes que hablar con mucha gente y lo más difícil es escuchar. Hay que pensar siempre en el otro", ha dicho Motos.