Conoce a Borja Iglesias, el gallego del Betis y mejor amigo de Joaquín que va a debutar con la Selección española

El delantero del Betis, Borja Iglesias, se ha convertido en un ídolo de masas entre la afición verdiblanca. A sus 29 años, el gallego está más en forma que nunca y esto es algo que sabe Luis Enrique, seleccionador de España. Por este motivo, y por ser el segundo máximo goleador de La Liga, el entrenador asturiano ha decidido convocarle por primera vez para jugar con la Selección española los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal. El jugador de fútbol está viviendo su momento más dulce y su semana más especial gracias a esta llamada del seleccionador.

VER GALERÍA

¡Han llegado los MotoBetis! El desternillante vídeo de Joaquín Sánchez, Marc Bartra y compañía al ritmo de Rosalía

Loading the player...

'El Panda', tal y como es apodado, recibía la enhorabuena de su gran amigo Joaquín Sánchez: "Me ha dicho 'imagínate el nivel que tiene ahora la Selección para que tengas que ir tú", desvelaba entre risas a los periodistas. De hecho, es con el veterano jugador con quien ha protagonizado numerosos vídeos con los jugadores béticos. Concretamente, uno de los más destacados fue el que hizo junto a Marc Bartra, Aitor Ruibal y al propio Joaquín al ritmo de Despechá de Rosalía. Unas imágenes que rápidamente se hicieron virales bajo el nombre de los 'MotoBetis'. Entre alguno de los hobbies de 'El Panda' se encuentran los videojuegos. Es más, hace dos años participó en un torneo de FIFA organizado por Ibai Llanos con fines solidarios.

VER GALERÍA

El divertidísimo vídeo de Joaquín Sánchez que cumple 41 años ¡y lo celebra bailando lo nuevo de Rosalía!

Borja Iglesias ha sido uno de los deportistas que también le ha dado su importancia a la salud mental y lo ha tratado con normalidad. De hecho, cuando se le ha preguntado por este tema en alguna entrevista, no tiene ningún inconveniente en hablar sobre ello: "Todos vivimos situaciones de estrés en nuestra vida. Animo a la gente con problemas a recibir este tipo de ayuda. Son profesionales en gestionar a las personas, que es muy complicado. Te dan muchas herramientas para gestionar situaciones comprometidas y salir victorioso", explicaba en una entrevista en El País.

VER GALERÍA

Su relación con Teresa Refojo

Era a finales de julio de 2020 cuando Borja Iglesias pedía la mano de su novia, Teresa Refojo, en una romántica puesta de sol en el Cabo de Finisterre. "Agradecido de haberme encontrado contigo en el camino e ilusionado por todo lo bueno que nos queda por vivir. Agradecido de disfrutar nuestros éxitos juntos e ilusionado por crecer y aprender de una maestra del amor como tú. Agradecido de superar nuestros fracasos mano a mano e ilusionado por afrontar esas situaciones con el cariño y el tacto que irradias", con estas palabras comenzaba su declaración de amor. "Hay momentos en los que la duda te aterra en la toma de decisiones, y otros, que la confianza y el amor te impulsan para lanzarte al abismo si es necesario. Contigo a mi lado no tengo miedo a nada. Tremendamente feliz por afrontar el viaje más bonito de mi vida a tu lado. Te admiro y te amo hasta Finisterre", escribía el jugador, acompañado de unas preciosas imágenes de él arrodillado, con una cajita que contenía el anillo.

VER GALERÍA

Sin embargo, se desconoce si la pareja ha roto o no su relación, ya que la última foto en la que aparecen juntos es de finales de julio de 2021, casi un año después de esa pedida de boda. En ella, se puede ver a la pareja se encuentra en actitud muy cariñosa, con el delantero del Betis cogiendo a su perrito y, de fondo, un atardecer con la playa. A partir de esta imagen, el futbolista no ha vuelto a aparecer en ninguna fotografía del perfil de la joven. No obstante, lo que sí se sabe es que ambos se siguen en redes sociales y, además, Borja Iglesias continúa dando a 'me gusta' a las instantáneas de Teresa.