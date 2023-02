Joaquín Sánchez saca a la luz su lado más íntimo en la serie documental 'La penúltima y me voy'

Joaquín Sánchez (41) es uno de los futbolistas más carismáticos de la Liga Española. No solo se ha ganado el favor de los aficionados del deporte rey sino que también ha cautivado a los espectadores de la pequeña pantalla. Primero con su programa de entrevistas Joaquín el novato, donde se citaba con diferentes celebridades que le ayudaban a encontrar una nueva vocación para cuando se retire del deporte profesional, y, ahora, con La penúltima y me voy. Una serie documental en la que se abordará la faceta más personal y desconocida del centrocampista bético. Está compuesta por ocho capítulos, el primero de ellos ya se estrenó el 2 de febrero y el resto se emitirán cada jueves en Antena 3 a partir de las once menos cuarto de la noche.

VER GALERÍA

Así es Borja Iglesias, el gallego del Betis y mejor amigo de Joaquín que ha sido convocado por la Selección española

El capitán del equipo verdiblanco ha estado trabajando en esta producción durante más de un año. En las diferentes entregas irá presentando al público a las personas más importantes de su vida, como sus amigos, sus padres, sus siete hermanos o su mujer: Susana Saborido. Su historia de amor comenzó hace más de dos décadas y juntos han formado una bonita familia, dando la bienvenida a sus dos hijas: Daniela (15) y Salma (11).

VER GALERÍA

Susana es uno de sus mayores apoyos, puesto que ha estado a su lado en su carrera brindándole cariño y comprensión. Además, ambos comparten un sentido del humor muy parecido, como se ve en sus perfiles sociales en los que son muy activos y se gastan bromas constantemente. Susana se mueve con desenvoltura frente a las cámaras porque es una de las colaboradoras del Show de Bertín Osborne, un espacio de entretenimiento que se emite en Canal Sur. Este lunes, debutará junto a su esposo en El Hormiguero.

VER GALERÍA

¿Quiénes son sus 7 hermanos? Conoce a la familia numerosa de Joaquín Sánchez

El Joaquín más íntimo

Por supuesto, no todo serán risas, porque en este documental el campeón de la Copa del Rey va a mostrar su lado más vulnerable. Entre los momentos que han marcado su vida se encuentra la pérdida prematura de su querido tío, con el que pasó gran parte de su niñez y juventud. El futbolista atesora grandes momentos junto a él, ya que fue una de las personas que más le alentaron a perseguir sus sueños cuando empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol. "No hay palabras de agradecimiento. Yo no he conocido persona más buena, más humilde. Me guardaba mil pesetas cada vez que marcaba un gol y fue quién me pagó los gastos cuando fiché por el Betis", recordaba con lágrimas en los ojos durante una entrevista con Ana Milán.

La bonita (y divertida) historia de amor de Joaquín y Susana Saborido: a ella no le caía bien y le llamaba 'Tintín'