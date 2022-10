Las lágrimas de Joaquín al recordar a su tío, su gran apoyo en los inicios de su carrera deportiva El deportista aseguró que no habría triunfado si no hubiera sido por él: 'Fue como un padre para nosotros'

No pudo evitar que le desbordara la emoción mientras estaba con su invitada. El futbolista Joaquín fue anfitrión pero también contestó a la curiosidad de la actriz Ana Milán, contando algunos datos sobre su vida personal con los que no pudo contener las lágrimas. Entre bromas y chistes, Ana le propuso a su “aprendiz” un ejercicio de interpretación y fue entonces cuando el deportista rompió a llorar. Mientras trataban de escoger a una persona a la que querrían dedicar su éxito, Joaquín explicó la gran pena familiar que arrastra y que tiene que ver con su tío, que le apoyó mucho durante su carrera deportiva. “Hoy es el día que acaba tu carrera y hay tres personas a las que se lo puedes agradecer” le dijo Ana. “Busca los tres motivos por los que se lo agradecerías. ¿Puedes echar un vistazo a todo lo que has madrugado, peleado, sudado, sufrido o llorado ¿Cómo se lo agradecerías?”.

El lado más familiar de Joaquín: de contar chistes en el bar de su tío al amor por sus tres chicas

El divertidísimo vídeo de Joaquín Sánchez que cumple 41 años ¡y lo celebra bailando lo nuevo de Rosalía!

VER GALERÍA

Entonces el deportista empezó a hablar con la voz entrecortada (su invitada tampoco pudo evitar conmoverse). “No habría palabras de agradecimiento. En mi vida ha habido una persona muy importante, mi tío, que fue como un padre para nosotros. La pena que yo me voy a llevar en la vida es que no me haya podido ver triunfar, se murió antes. Se lo agradecería a él”. Recordó además las tiernas anécdotas que vivió con él. “Me iba guardando mil pesetas cada vez que marcaba un gol de pequeño. Me acompañaba a todos los partidos y fue quien me pagaba los gastos cuando fiché por el Betis”. Durante el espacio Joaquín habló de su numerosa familia de ocho hermanos, reconociendo que sus padres (su padre era camarero) también le ayudaron mucho.

VER GALERÍA

Casado desde 2005 con Susana Saborido, y padre de dos hijas: Daniela, (15 años), y Salma, (11 años), para Joaquín la familia es uno de los pilares más importantes de su vida. Lo volvió a demostrar en esta entrega de El novato, en la que también hizo referencia al amor incondicional de su mujer. “Mi mujer es la que me enderezó el camino” apuntó. Durante esta entrega, Ana Milán habló sobre el amor que tiene a su profesión, en la que destaca desde hace dos décadas. “El cine es muy importante. Nos lleva a sitios en los que el mundo es mucho mejor ¿Te has parado a pensar alguna vez la cantidad de cosas que has aprendido en el cine? Nuestra visión del amor, de la guerra…, está en las películas. Todo nos lo han contado los grandes” comentó.

Aunque la artista es bastante discreta en lo que se refiere a su faceta más personal dio algunas pinceladas acerca de los amores que han pasado por su vida. “Lo tipazos me han enseñado cosas maravillosas” comentó, añadiendo que de otros se llevó el dicho de “hay que aprender la lección y olvidar al maestro”. Recordó además un “divorcio muy doloroso” tras el que no quería salir de casa, uno de los momentos complicados de su vida.