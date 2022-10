Sus dos matrimonios, su hijo, su faceta literaria... el lado más personal de Ana Milán

Actriz y escritora de éxito, Ana Milán ha participado en algunos de los títulos más recordados del teatro, el cine y la televisión. Yo soy Bea, Camera Café, Física y Química, Descarrilados y un largo etcétera de proyectos avalan un talento que no solo se ha traducido en la interpretación sino que se ha trasladado también a la literatura –firma dos libros, Voy a llamar a las cosas por tu nombre y Sexo en Milán; participa en Loba: antología moderna de hijas artistas, y está preparando un tercero, Bailando lo quitao, como dijo hace unos meses-. Con dos décadas de carrera a sus espaldas, esta artista polifacética, durante el confinamiento que se vivió por el coronavirus, lanzó la serie By Ana Milán, un proyecto en clave de comedia que tiene ya dos temporadas y que está basado en la vida real de la artista, tomando como hilo conductor sus más famosas y divertidas anécdotas. Participó además en MasterChef celebrity 4, demostrando su destreza en la cocina, en una edición que ganó Tamara Falcó.

Sus recuerdos serán protagonistas en el programa Joaquín, el novato, en el que conversará con el deportista sobre su faceta más personal contando, entre otras cosas, que cuando nació querían ponerle el nombre de Bienvenida o hablando sobre los amores que ha tenido. “Por mi vida han pasado grandes hombres que me han enseñado grandes cosas” asegura. La actriz ha estado casada en dos ocasiones, con el realizador Jorge Juan Pérez (se dieron el “sí” en 2011 y se separaron un año después) y con Fernando Guillén Cuervo, con quien cruzó su camino en la obra de teatro Wilt en 2012 y al que dio el sí en 2014 en Florida, Estados Unidos. A finales del año siguiente decidieron separar sus caminos.

La actriz tiene un hijo, Marco, de 20 años, que nació de su relación con el cantante Paco Morales, el que fuera presentador de uno de los programas más recordados de la década de los 90, Karaoke. “Paco Morales es un señor. No llegamos a casarnos, pero me sentí infinitamente unida a él y lo estaré siempre por nuestro hijo. Es un tío estupendo al que tengo mucho cariño. Cuando nos separamos, no necesitamos ningún abogado", dijo la actriz en una ocasión en Mujer Hoy. El joven no parece haber heredado la pasión de su madre por el arte, ya que le interesa el fútbol, como en su día a su padre. Cabe recordar que Paco Morales probó suerte en el Atlético de Madrid antes de dedicarse al mundo de la interpretación y participar en numerosos musicales, obras de teatro y series de televisión.

“Mi hijo Marco me mantiene atada a tierra, se te quitan todas las tonterías, dejas de ser la protagonista y pasas a actriz secundaria toda tu vida. Ser madre está mitificado y hay que tener cuidado al contar que es lo mejor que te ha pasado en la vida y no tenemos más opciones que ser madre para sentirnos realizadas. Eso no es verdad. Tener hijos también te acorta las alas y hay que tener conciencia de ello. Es maravilloso y aterrador” dijo en La Vanguardia.

A Ana se la ha relacionado además con Juan Antonio Corbalán, jugador de baloncesto del Real Madrid, el escritor gallego Manuel Loureiro, el periodista Peio H. Riaño y un médico de nombre Luis, con quien se la vio en las costas gaditanas en el verano de 2020. “Da igual los años que vayamos cumpliendo, los desengaños que sumemos, todo lo que, supuestamente, hemos aprendido (...), que hayamos consumido decenas de kilos de helados de vainilla con cookies delante de la pantalla viendo por enésima vez Los puentes de Madison (...) Todo da igual porque volvemos a enamorarnos. Creemos que, esta vez sí, todo puede ser diferente… ¿Y por qué él, esta vez, no puede ser ÉL", escribía en su libro Sexo en Milán demostrando que siempre se puede volver a creer en el amor.

En el programa de Joaquín, que se emite esta noche en televisión, la actriz enseñará al futbolista los trucos para ser un buen actor, unas habilidades que pondrá en práctica ante sus críticas más exigentes: sus hijas.