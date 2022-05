Ana Milán se emociona ante una esperanzadora noticia sobre el alzhéimer: 'Mira, mamá. Está sucediendo'

Ana Milán se ha emocionado al leer una esperanzadora noticia sobre el alzhéimer, una enfermedad que afecta a unos 34 millones de personas en todo el mundo, 1.200.000 en España, y que ella ha vivido muy de cerca. La madre de la actriz padeció esta larga dolencia hasta su muerte, por eso ha celebrado el descubrimiento de un posible tratamiento. "Mira, mamá. Está sucediendo…", ha escrito ilusionada junto un artículo de El País que dice así: "Investigadores de Estados Unidos han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria. Este hallazgo estimula la búsqueda de una cura para el alzhémimer".

- ¿Son solo despistes o pueden ser síntomas de alzheimer?

VER GALERÍA

Los seguidores de la intérprete se han conmovido con su reacción. "Llega muy tarde para muchos, pero llega. Y eso es una emoción muy grande. Mi madre no tenía Alzheimer, era demencia con cuerpos Lewi, pero es igualmente desolador y horrible. Ánimo a los que lo estáis viviendo", ha comentado una usuaria. "A algunos nos llega tarde, pero me da mucha alegría que otros no lo vayan a sufrir", ha añadido otra.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Ana Milán, de 48 años, se emociona al recordar a su madre. El pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, publicó un emotivo mensaje. "Hoy escuece, para qué mentir. Mamá brindo contigo y por ti. Y que sepas que te oigo reír cuando hago alguna de las mías. Que te oigo aconsejarme aunque sepas que rara vez hago caso. Feliz día, mamá. Te quiero muchísimo", dijo junto a esta bonita foto en blanco y negro. En 2018, también con motivo de esta celebración, escribió: "Nunca nadie me rascará la espalda así. Nunca, jamás, me han vuelto a secar el pelo al sol. Contigo descubrí que podía hacer reír. Y que si daba mi palabra tenía que ser ley; no siempre lo he conseguido… Me quedo con tu apellido y tu nariz. Feliz día mamá. Te quiero".