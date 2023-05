Susana Saborido y su hija Salma, de 11 años, viven con emoción el último derbi de Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez, de 41 años, vivió en la tarde de ayer el que será su último derbi. Y como no podía ser de otra manera, se convirtió en el protagonista total cuando en el minuto 79 saltó al terreno de juego en el campo del 'eterno rival', el Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de que la afición rival no le recibió entre algodones, el verdiblanco sabía que tenía a sus mayores fans en las gradas, ya que en los primeros asientos se pudo ver a su mujer, Susana Saborido (de 45), y su hija pequeña, Salma (de 11 años), apoyando al deportista. La mujer de Joaquín, que le ha acompañado también durante el rodaje de su programa 'La penúltima y me voy', sufrió como una aficionada más y la vimos sonreír, pasar momentos de tensión y nervios y hasta inmortalizar el momento con su móvil. Un recuerdo, sin duda, irrepetible.

No es la primera vez que la familia de Joaquín ha presenciado un partido, pero sí es de las únicas ocasiones en las que hemos visto a Susana y su hija en el estadio del Sevilla. Y no era para menos, el jugador de las Trece Barras está disputando los que son sus últimos partidos en la Liga de fútbol profesional y un derbi en la ciudad del Guadalquivir, no es cualquier partido. Tras el pitido final y un empate más que sufrido, Joaquín dedicó varios gestos a sus chicas, que habían vivido ese encuentro como si lo jugaran ellas mismas en el campo. "Yo tomé una decisión, que fue confiar en él, saber sobrellevar mis momentos de tener que afrontar las cosas solas, como cualquier otra mujer que su marido no es futbolista y lo afronta igualmente y soy feliz así, no feliz, muy feliz", explicaba hace unos meses la mujer del deportista en televisión sobre lo que significaba para ella ser la mujer del que ya es uno de los jugadores más carismátivos y queridos.

Una retirada agridulce

El pasado 19 de abril, Joaquín anunciaba su retirada de fútbol tras más de 23 años como profesional. Al día siguiente y por todo lo alto, el jugador daba una rueda de prensa, en la que una vez más estuvo acompañado de sus chicas. Susana y sus dos hijas, Daniela, de 13 años, y Salma, participaron en el evento, en el que el centrocampistan no pudo evitar las lágrimas. Uno de los momentos más emotivos, fue cuando la pequeña, que no pudo articular palabra en el homenaje a su padre, lo abrazó con orgullo. Sin embargo, su mujer, si que quiso hablar en un momento tan especial. "Yo no me creía que se iba a retirar. Temblando estoy con la nueva etapa", e incluso confesaba que se había enfadado cuando su marido se lo contó: "Yo no entendía la decisión. Si el Betis se queda o se clasifica para la Champions... Yo sigo creyendo que tiene 25 años y va a cumplir 42".

Una nueva etapa

La historia de amor de Joaquín y Susana está casi ligada a la del jugador con el club verdiblanco. La pareja se daba el 'sí, quiero' en una multitudinaria boda celebra el año 2005 en el Puerto de Santa María (Cádiz) -y cabe recordar que con la primera Copa del Rey del equipo presente en el altar-. Son padres de dos niñas, Daniela y Salma, y tras pasar por diferentes ciudades, Valencia, Málaga y Florencia, regresaron a Sevilla, al equipo de sus amores. Ahora, a punto incluso de mudarse a la casa de sus sueños, que según ellos mismos, le está dando más que un quebradero de cabeza, comienzan una nueva etapa. Tanto Susana Saborido como sus hijas siempre se han mostrado en un segundo plano, siendo muy discretas en sus apariciones, sin embargo tras la emisión de Joaquín, el novato y La penúltima y me voy, las hemos podido conocer más, pasando a cobrar mucho más protagonismo a través de las anécdotas con el jugador verdiblanco.

