Conoce al simpático sobrino de Joaquín: tiene 18 años y arrasa con más de 2 millones de seguidores

Gracias al programa 'Joaquín, el novato' de Antena 3 y el documental 'La penúltima y me voy', se están conociendo aspectos de la vida de Joaquín desconocidos hasta ahora. No todo el mundo sabía que el centrocampista del Real Betis Balompié tiene un sobrino que arrasa entre los más jóvenes, ¿el motivo?: Joaquín, (se llama igual que su tío), tiene 18 años y parece haber heredado la misma naturalidad y simpatía que el querido jugador, y es que cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok, más de 300 mil en Instagram y más de 100 mil en YouTube. ¿Quieres conocer al divertido sobrino de Joaquín? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

