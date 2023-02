Así es Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez y gran revelación televisiva Colabora en 'El Show De Bertín' y está detrás del éxito de su marido en los programas 'Joaquín, el novato' y la serie documental 'La penúltima y me voy'

Dicen que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Joaquín Sánchez aumenta su popularidad a un ritmo vertiginoso, pero como bien dice el refrán su esposa, Susana Saborido, es parte del secreto de su éxito. La esposa del futbolista del Real Betis, que ha permanecido en la sombra durante los veintidos años que llevan de relación, es también la responsable de que su marido se haya convertido en la revelación televisiva de la temporada. Gracias al programa Joaquín, el novato y el documental La penúltima y me voy, la audiencia podrá descubrir no solo al jugador, sino también el lado más personal y desconocido de la esposa de Joaquín, así como del resto de su familia.

Susana Saborido es sevillana, tiene 38 años y lleva toda la vida junto al futbolista. Conoció a Joaquín a través de un amigo en común y después de tres años de noviazgo se casaron en una multitudinaría boda en El Puerto de Santa María el 8 de julio de 2005. Una día para recordar, como la pareja contó anoche en El Hormiguero. "Un show más grande que la boda de Lolita", recuerda la pareja que ni siquiera se vieron cuando ella caminó hacia el altat en la iglesia debido a la cantidad gente que acudió al evento. "Recuerdo que cuando llegué me tuvo que meter la policía. Me cogieron y me soltaron en el altar", contaron con la gracia que les caracteriza, ya que había gente junto a ellos en el altar que ni siquiera conocían.

Susana Saborido, además de WAG, es aficionada al yoga, mante del flamenco y los toros, se ha ganado su sitio en el mundo de la televisión. Hace tiempo comenzaba una nueva andadura profesional junto a Bertín Osborne en la programa de Canal Sur, El Show de Bertín, donde se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a su simpatía y carisma. "Me enseñaron en esta vida a ir siempre con la sonrisa y de esa forma siempre tendrás felicidad en momentos buenos y en momentos malos, ríe y ríete de todo, incluso, ríete de ti misma", es uno de los lemas que comparte con sus seguidores.

A la esposa del jugador del Betis es habitual verla en vídeos familiares en TikTok y cuenta con 155.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día con su marido y sus hijas, Daniela, de 16 años, y Salma, de 13 años. Tanto ella como Joaquín son dueños de una empresa de la que son administradores únicos y en la que se gestionan sus derechos de imagen ahora como estrellas del programa de Joaquín, el novato, mejor estreno de entretenimiento en los últimos diez años, como de La penúltima y me voy, una serie documental que se emite los jueves en Antena 3 y se puede ver en Atresmedia.