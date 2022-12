Eva González desvela cómo se encuentra tras su reciente ruptura con Cayetano Rivera

Loading the player...

Eva González y Cayetano Rivera lo han intentando todo, pero no hay vuelta atrás. Tal y como adelantó la revista ¡HOLA! en exclusiva, viven separados desde hace unos meses y no tienen intención de reconciliarse. La modelo está volcada en su trabajo como presentadora en el programa de televisión La Voz y en su hijo Cayetano, de cuatro años. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su separación, pero este fin de semana, la exMiss España ha estado paseando por las calles de la capital y, al ser preguntada por la prensa, ha respondido tranquila y con una sonrisa. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

