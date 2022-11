La celebración de Eva González con amigas, ¿en qué punto se encuentra su relación con Cayetano?

Eva González y Cayetano Rivera lo han intentando todo, pero no hay vuelta atrás. Tal y como adelantó la revista ¡HOLA! en exclusiva, viven separados desde hace unos meses y no tienen intención de reconciliarse. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su situación sentimental. Sin embargo, los pasos que van dando les alejan cada vez más.

El pasado fin de semana la presentadora de La Voz puso rumbo a Marbella para celebrar su 42 cumpleaños con algunas de sus mejores amigas, entre ellas, Rocío Martín Berrocal y María José Suárez. Según publica Diez Minutos, el viernes salieron todas juntas a comer y después se divirtieron en un local flamenco. Al día siguiente, decidieron quedarse en la estupenda villa que habían alquilado y pedir comida a domicilio.

El domingo por la tarde se despidieron y Eva regresó a su casa de Mairena del Alcor, Sevilla. Allí la esperaba Cayetano, que se había quedado al cuidado de su hijo. Este reencuentro se produjo a puerta cerrada. Las cámaras tan solo captaron la llegada de la presentadora a su hogar conduciendo su propio vehículo todoterreno y sin hacer declaraciones. Instantes después era el torero el que salía de la urbanización en una furgoneta oscura y también manteniendo silencio.

Todo apuntaba a que la separación de la pareja no iba a ser complicada. "Aparentemente no había ningún impedimento para que el divorcio no se llevara a cabo porque no tienen nada económicamente en común, solo una pequeña parcela", ha dicho la periodista Marisa Martín-Blázquez en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, "parece que no terminan de llegar a un acuerdo en un borrador que tienen para firmar el divorcio".

"Este punto de desencuentro", según la periodista, "es debido al hijo que tienen en común, con el tema de la custodia y cosas así". Por último, Marisa Martín-Blázquez ha explicado cómo sería la relación entre Eva y Cayetano en estos momentos tan complicados. "Me califican que la relación entre ellos, de forma literal, es muy 'áspera'".