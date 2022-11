Vanesa Martín, sobre la situación de su amiga Eva González: 'El amor va y viene'

Eva González y Cayetano Rivera siguen sin pronunciarse sobre su separación, pero según cuentan a ¡HOLA! fuentes cercanas a la pareja, no hay vuelta atrás. Lo han intentado, pero no ha podido ser y han decidido continuar cada uno por su lado. La presentadora se ha refugiado en su familia. Vive en su casa de Mairena del Alcor, Sevilla, con su hijo Cayetano, que ya tiene cuatro años, y viaja a Madrid únicamente para cumplir con sus compromisos profesionales al frente de La Voz. El diestro, por su parte, ha finalizado la temporada taurina y permanece en 'El recreo de San Cayetano', su finca rondeña. Ambos, además, están muy arropados por su entorno más cercano. Eva se apoya en su madre y en su hermana; Cayetano, sobre todo, en Curro Vázquez, su apoderado. También cuenta con el respaldo de sus mejores amigos.

Anoche, durante el estreno del documental de Dulceida, Vanesa Martín habló con prudencia sobre la situación de la presentadora. "Eva es una gran amiga mía, la quiero, la adoro, a ella y a toda su familia, es una mujer inteligente, muy emprendedora, una madraza, leal... y el amor va y viene, es una puerta giratoria, nunca se sabe", dijo. Tras estas palabras, la cantante aclaró: "Yo no digo nada, por favor. Yo no sé nada, pero es que en la vida no se sabe nada nunca".

Además de amigas, Eva y Vanesa han compartido trabajo en La Voz, donde han protagonizado preciosas imágenes. "Ojalá siempre así de la mano contigo amiga... no me sueltes nunca", le dijo la sevillana a la intérprete de Inventas, quien respondió así: "Yo a ti no te suelto así vaya en carrerilla de boca. O me echaran horitas de aceite caliente... que bonito agarrarnos fuerte, con la certeza de quien se sabe a salvo en el otro... te quiero, amiga".

Rocío Martín Berrocal, otro gran apoyo para Eva González

En mitad de la tormenta, la presentadora también ha encontrado apoyo en Rocío Martín Berrocal, hermana de Vicky. "Querida amiga, la vida siempre es mejor a tu lado. Te quiero más y exploto", le dijo recientemente. Con ella se ha ido de concierto y ha disfrutado de largas noches de verano, de ahí los bonitos mensajes que le dedica. "Mi bella amiga, eres una de las mejores cosas que tengo en la vida, porque todo es más divertido y mejor si te tengo cerca".

Su cumpleaños más complicado

Este sábado Eva cumple 42 años, una fecha que pasará con sus seres queridos. El año pasado organizó una gran fiesta en El recreo de San Cayetano a la que asistieron sus amigos más íntimos, entre los que se encontraba la pareja formada por María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. En 2020, cuando cumplió 40, compartió un texto muy inspirador sobre su vida, unas palabras que hoy adquieren otro significado al saber que comienza una nueva etapa lejos de Cayetano Rivera. "Llego a los 40 siendo dueña de mis pasos. Mirando las cosas con calma, pero con la fuerza del que quiere seguir creciendo. Viviendo con pasión y entrega. Sabiendo que mis acciones van de la mano de mis pensamientos. Teniendo el coraje para soltar cuando es necesario. Sabiendo que la felicidad eran cosas que no sabía. Siendo consciente de que la vida es una: bella, corta y a veces injusta. Conociéndome y aceptándome. Luchando por aquello que me hace feliz. Protegiendo lo que de verdad importa. Disfrutando de la sonrisa de mi hijo. Llego a los 40 amando libre y sin miedo", publicó.