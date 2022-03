Las claves de la nueva vida de Vicky Martín Berrocal tras su regreso a España

Vicky Martín Berrocal tiene por delante un año entero para llenar de nuevas vivencias con la carismática energía que siempre desprende. La diseñadora celebra su 49º aniversario dejando atrás una etapa de su vida en Portugal, tras su ruptura con el empresario portugués João Viegas Soares, para enfrentarse a los retos que la aguardan en el camino, cambios que la han llevado de nuevo a España donde la esperaban los suyos con los brazos abiertos. La diseñadora de moda es una mujer que siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias a todos los niveles, tanto personal como profesionalmente, que vive el presente y sabe cómo disfrutar de las diversas experiencias y los momentos que le depara el destino.

Las confesiones de Vicky Martín Berrocal: de cómo perder 20 kilos a contar que sufrió bullying

VER GALERÍA

Volcada en su pasión por el diseño de moda, demostrando su gusto como una de las mujeres más elegantes del panorama, Vicky acaba de lanzar la nueva colección primavera-verano de su firma. Un proyecto exigente y a la vez satisfactorio con el que se confiesa muy ilusionada, pues ha puesto en él un gran esfuerzo para conquistar a sus incondicionales con su sello más personal. Un sueño hecho realidad, como ella misma ha asegurado, que está disponible en sus tiendas de Madrid (está ubicada en el barrio de Salamanca), Sevilla y Valencia.

Su naturalidad en televisión

La moda no ocupa sin embargo todo su tiempo, que parece multiplicar incluyendo en su agenda aventuras televisivas que sacan a la luz su lado más espontáneo y talentos, para algunos (incluso para ella misma), desconocidos. Su participación en MasterChef celebrity 4 demostró que la andaluza no tenía miedo a enfrentarse a las exigencias de un talent de cocina, en cuyos fogones, además de buen gusto, demostró su lado más “gamberro”. “He aprendido mucho, cosa que me enloquece, no le tengo miedo a los fogones y me he enfrentado a ellos. Es un lujazo coger cualquier ingrediente y saber qué hacer. Después, es una satisfacción hacer algo rico y poder dar de comer a los tuyos, sobre todo a mi madre, que me ha dado de comer a mí durante años” aseguró entonces.

VER GALERÍA

Manuel Díaz 'El Cordobés' recuerda su matrimonio con Vicky Martín Berrocal y revela por qué se separaron

Con esta buena mano como aliada, aboga por un estilo de vida saludable y presume de belleza al natural y con mayúsculas, sin filtros ni retoques. “Esta es la que soy hoy... ¡y no es mejor que la que a veces fui! De todas las formas posibles, ¡siempre me gustó lo que vi! Se puede ser un pibón con cualquier talla" sentenciaba el pasado verano tras una importante pérdida de peso, animando como siempre hace a sus seguidoras a seguir su ejemplo. Establecer una relación sana con la comida y quererse como uno es son sus mantras. Siendo ella misma es como conquista a quienes la ven cada semana en el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur y Telemadrid, El show de Bertín, un plató en el que participa de bromas y anécdotas entre amigos que hacen pasar un rato agradable al espectador.

VER GALERÍA

Su familia, su pilar

Esa Vicky cercana demuestra una gran complicidad con el artista, lo que hizo saltar algún que otro rumor, sin embargo el corazón de Vicky Martín Berrocal vuelve a estar libre después de su ruptura con João Viegas Soares. Con el empresario portugués con el que salió durante los últimos tres años se había establecido en Portugal, por lo que tras su separación, Vicky regresó a España donde el calor de amigos y familia la esperaba para sanar las heridas. En la capital, donde ya está buscando vivienda, está más cerca de quien sin duda es el único amor que será para siempre: su hija Alba, que está de nuevo instalada en la capital. El destino ha querido que en este, el primer cumpleaños de esta nueva etapa de su vida, Vicky no pueda tener a su hija junto a ella, pues hace solo unos días Alba emprendía un viaje de voluntariado a África. Sin duda en el corazón lleva a su madre, su mayor ejemplo, y cuenta los días para reencontrarse con ella y hacer un sinfín de planes ahora que están juntas en la misma ciudad de nuevo.

Vicky Martín Berrocal echa la vista atrás para presumir de madre: 'Usted es un espectáculo'

VER GALERÍA

Más cerca está además de su madre Victoria y su hermana Rocío, otros dos pilares fundamentales en su vida. "Su corazón es mi lugar preferido del mundo… Ella, donde siempre me gusta estar. Eres todo lo que soy y lo que me gustaría ser… por eso hoy día 3 de marzo ¡¡celebro tu vida!! ¡Hoy y siempre! Te quierooooooooo sin control y solo deseo seguir a tu lado” escribía Vicky con motivo del 75 aniversario de su madre. Un amor infinito que siente también por su hermana Rocío, cómplice, compañera de vida y su “media mitad”, como ha dicho en muchas ocasiones. Con ellas no le falta cariño, el mismo que le sigue teniendo a su exmarido Manuel Díaz El Cordobés y amigos (Eva González, Carmen Jedet, Antonio Carmona… con quienes ha celebrado diversas ocasiones en los últimos años). Seguro que todos ellos no dudarán en sacar un instante para enviarle sus mejores deseos en este aniversario.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.