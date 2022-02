Las espectaculares imágenes de Alba Díaz en su aventura africana

Alba Díaz está disfrutando como una niña de su aventura solidaria por tierras africanas. A sus 22 años, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, El Cordobés, está viviendo la experiencia de su vida en Kenia, concretamente a la isla de Mfangano, donde está prestando su ayuda a los más necesitados en un orfanato como voluntaria, a través de la Asociación Índigo y durante un mes. En las últimas horas, la joven ha publicado varias imágenes espectaculares en las que ha mostrado cómo está pasando estos días y ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de los momentos tan maravillosos que está guardando en su retina.

Después de llevar varios días en la isla, Alba Díaz ya se ha adaptado a su nueva vida y a todo lo que tiene a su alrededor. La joven está encantada con los momentos tan inolvidables que le está regalando el vivir esta experiencia, antes de dedicarse a una profesión relacionada con sus estudios -Business & Communication-. En el orfanato los niños ya la han acogido entre ellos y la hija de Vicky Martín Berrocal ha querido compartir con todos sus seguidores cómo le está cambiando la vida: "Eddy me ha escrito en un papel 'te quiero' en luo. La verdad que no se despega de mí y le he cogido un cariño increíble", relataba la protagonista sobre uno de los pequeños del centro. Pero no solo ellos no se quieren separar de Alba, sino que ella tampoco se quiere ir a ningún otro lado que no sea pasar el máximo tiempo posible con los niños.

Además, Alba Díaz ha querido mostrar lo que han estado haciendo durante estos días, sobre todo hoy sábado. Ha sido ella misma la que les ha estado enseñando cómo hacer pulseras: "Hoy se las hago yo a ellos", escribía en una de sus historias. No solo se han dedicado a crear brazaletes, sino también se lo han pasado bien bailando y viendo una película Disney, Robin Hood. Está claro que la hija de Manuel Díaz, El Cordobés, está viviendo una de las etapas más increíbles de su vida y así intenta reflejarlo en cada imagen que comparte. De hecho, en uno de sus últimos vídeos ha mostrado el atardecer tan precioso que ha presenciado y ha expresado lo "feliz" que se siente en el continente africano ayudando a los más necesitados: "Este sitio me está haciendo muy feliz", escribía sobre la imagen la joven.

La marcha de Alba Díaz durante un mes a Kenia se produce en medio de la polémica tras la ruptura de Vicky Martín Berrocal con el empresario portugués João Viegas, con el cual llevaba tres años de relación y vivían en Lisboa desde junio del 2020. A pesar de no estar junto a su hija en estos días tan complicados,su madre tiene el apoyo de sus familiares y sus amigos. Sin embargo, la diseñadora sentía la partida de su primogénita: "La voy a echar de menos, pero ella es feliz y eso es lo que más me importa” aseguraba la empresaria en su despedida.

