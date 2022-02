Alba Díaz cuenta desde Kenia cómo está siendo su experiencia como voluntaria en un orfanato

Loading the player...

Alba Díaz Martín está viviendo una experiencia que seguro no podrá olvidar jamás. A sus 22 años, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, 'El Cordobés', ha puesto rumbo a la isla de Mfangano para prestar su ayuda a los niños de un un orfanato como voluntaria, a través de la Asociación Índigo. Tras su llegada y haber compartido sus primeras horas con los pequeños que viven en el centro, Alba Díaz ha expresado cuáles han sido sus primeras impresiones y ha enseñado cómo ha cambiado su vida desde que está allí. Tras terminar su carrera universitaria de Business & Communication, en el College for the International Studies, la hija de Manuel Díaz, 'El Cordobés' tenía muy clara su intención de vivir una experiencia tan enriquecedora como esta antes de dedicarse a una profesión relacionada con sus estudios. ¿Quieres saber cómo está siendo esta experiencia que seguro cambiará su vida? ¡Dale al play!

Alba Díaz, harta de las críticas, lanza un contundente mensaje antes de iniciar una nueva etapa en África

Manuel Díaz 'El Cordobés' desvela el futuro de su hija Alba, ¿seguirá los pasos de Vicky Martín Berrocal?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.