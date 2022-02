Alba Díaz, harta de las críticas, lanza un contundente mensaje antes de iniciar una nueva etapa en África

La relación que tiene Alba Díaz con sus seguidores es muy cercana. Comparte con ellos pinceladas de su día a día como la nueva etapa que va a comenzar en África, sus pensamientos, inquietudes e incluso a veces también les pide consejo. La hija que tuvieron Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'el Cordobés' es completamente natural en la esfera digital y demuestra tener una gran personalidad. Es precisamente esa transparencia la que ha hecho que se anime a mostrar también la parte menos bonita. La joven, que ha finalizado sus estudios en Business & Communication en el College for the International Studies de Madrid, ha respondido tajante a un comentario en el que han criticado su físico asegurando que no ha heredado la genética de sus padres. Para ello ha escrito un alegato con el que quiere poner fin a este tipo de ataques en pro de la salud mental.

"Gracias a Dios no me afectan este tipo de comentarios, contesto para callarle un poco la boca y que aprenda. Que aprenda que en esta vida nadie es quien para juzgar a otra persona y menos por su físico. Que en esta vida convivimos seres humanos que tenemos sentimientos, y hay que saber que hay gente más fuerte y otros menos. Que a ti no te afecten ciertos comentarios

no significa que a otra persona no le afecten, o que alguien lo lea indirectamente y se pueda dar por aludido. Nadie sabe por lo que pasa la persona que tenemos al lado y menos a la que insultas a través de una pantalla", ha comenzado a decir Alba para pedir comprensión y empatía en las redes.

La única hija de Vicky Martín Berrocal, que nació el 12 de diciembre de 1999, está dispuesta a acabar con las constantes críticas que se producen en las redes sociales y que en ocasiones tienen consecuencias devastadoras. Para ello ha usado sus perfiles como altavoz. "Mucha gente que conozco sufre mucho por esto, porque gente envidiosa y sin vida se dedica a amenazarlos e intentar hacerles la vida imposible, no es normal. No es normal que hoy en día haya gente que viva cohibida, infeliz, triste, impotente, llorando en una esquina sin querer salir de casa, o sin poder abrirse a su familia por miedo... o incluso quitándose la vida", ha escrito. "Ya está bien. Por todos esos niños que sufren bullying en el cole, por la gente que lo sufre en el trabajo, en casa.... BASTA YA", ha recalcado.

Además, ha contestado directamente al comentario que ha provocado que hable alto y claro y ha pedido a la usuaria que lo ha hecho que reflexione y piense en cómo puede afectar a su propia vida. "Lo que dices por tu boca en casa o lo que escribes será lo que tus hijos pensarán que es correcto y lo acabarán copiando. Y así en todas las familias. Asique por el futuro de la sociedad cuidad lo que decís por esa boca e intentad hacer un poco el bien. O por lo menos no hagáis el mal", ha sentenciado la influencer.

Su nueva experiencia en África

Alba tiene una excelente relación con sus padres, quienes a su vez también se llevan muy bien entre sí y hablan el uno del otro con profunda admiración, cariño y respeto. Tanto la diseñadora como el diestro apoyan incondicionalmente a su hija y están orgullosos de verla cumplir sueños como el que está a punto de hacer realidad. En solo unas horas la joven comenzará a trabajar como voluntaria en África, donde llega con mucha ilusión, dispuesta a vivir una etapa inolvidable y con las maletas cargadas de material escolar para poder regalárselo a las personas sin recursos. "La voy a echar de menos pero ella es feliz y eso es lo que más me importa. Disfruta de la experiencia, aquí te espero, mi amor", ha dicho desde el aeropuerto Vicky, quien ahora vive en Portugal por amor y define a su hija como una mujer muy sensible y cargada de verdad.

