La foto de Carmina Ordóñez que ocupa un lugar destacado en el salón de Eva y Cayetano

Cayetano Rivera adoraba a su madre, Carmina Ordóñez, y ese sentimiento se lo ha transmitido a su mujer, Eva González. En 2012 la pareja fue fotografiada en Marrakech, un destino cargado de significado para el torero, ya que allí pasaba largas temporadas con su madre. Cinco años después, el diestro entregó a la presentadora una joya llena de significado, una medalla de la Virgen del Rocío que había pertenecido a Carmina. "Llevabas muchos Rocíos guardada, esperando un momento que por fin ha llegado. Espero ser digna heredera de su dueña. Gracias, Cayetano, no puede haber regalo más especial”, dijo la sevillana en aquel momento, y sus seguidores publicaron que era "la mejor heredera" de su suegra, quien, "desde el cielo", estaría "bien orgullosa" de ella.

El matrimonio tiene muy presente a Carmina Ordóñez, fallecida el 23 de julio de 2004. El año pasado, por ejemplo, Eva sorprendió a Cayetano con un espectacular retrato de su madre pintado por el artista andaluz J.T Pérez Indiano en el que podía leerse un significativo juego de palabras: divinamente divina. Y ahora ha sorprendido a todos sus seguidores al mostrar la tierna foto que preside el salón de su casa. En ella aparece la inolvidable Carmina de joven junto a su hijo Cayetano, cuando era un bebé.

"Mi madre era genial, vivía su vida, intentaba no hacer daño a nadie y si lo hizo nunca fue conscientemente porque tenía un gran corazón", aseguró el torero en el programa de Jesús Calleja. Cayetano tenía 27 años cuando falleció su madre y según contó a Calleja durante su aventura a la Patagonia chilena lo pasó "muy mal". Afortunadamente, años después recuperó la alegría gracias a Eva. Sus caminos se cruzaron en 2008 y aquel "flechazo" acabó en boda y en la llegada de su hijo Cayetano. "He encontrado en ella todo lo que necesito", afirmó el diestro.

Eva y Cayetano siguen tan felices y unidos como siempre. Les vimos divertirse con su hijo la noche de Halloween y celebrar, días después, el 40 cumpleaños de la presentadora y su sexto aniversario de boda. La sevillana está viviendo un gran momento personal que se refleja en el terreno profesional. Sigue triunfando al frente de La Voz, en Antena 3, y pese a todo su bagaje todavía conserva el respeto al directo. “Antes de salir al plató me pregunto por qué me he metido en esto, pero se me pasa en cuanto bajo las escaleras y digo: ‘Buenas noches y bienvenidos a La Voz”, confesó en El País al hacer balance de sus 18 años en televisión.

