Se reaviva la tensión entre Francisco y Cayetano Rivera con nuevas indirectas

La tensión entre Francisco y Cayetano Rivera sigue en aumento. El hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez habló recientemente de su hermano en unas jornadas taurinas y sus palabras no han sido del agrado del exmarido de Eva González. En su charla, englobada dentro del encuentro Los pilares del toreo: Francico Rivera Ordóñez, un torero de dinastía, organizad por la Fundación Cajasol y Canal Sur, el diestro se pronunció sobre la cogida que sufrió su hermano a principios de agosto. "A Cayetano le ha roto el toro la muñeca entera. Le han puesto ocho clavos y tres placas, y la derecha", lamentó.

En su ponencia, recogida por las cámaras de Europa Press, Francisco también dio unas pinceladas de Cayetano como torero. "Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe", aseguró.

El primogénito del fallecido Paquirri sabía que estas declaraciones iban a tener una gran repercusión y no tardó en matizarlas. "Nos peleamos y a los dos días... Lo que pasa que lo nuestro como es muy púlico parece que es mucho peor y lo magnifican. Dice la gente que los hermanos tienen que estar juntos y yo digo: '¿Pero todo el día?'".

Cayetano, por su parte, no ha tardado en responder a Francisco. "¿Qué te parecen las declaraciones de tu hermano de que eres muy torpe?", le ha preguntado la prensa. "No las he visto, pero habrá que preguntarle también a él que le pasa con sus veinte mil historias...", ha contestado entre risas. El diestro ha manifestado que a su hermano no hace falta que le defina él como torero. "Yo creo que todo el mundo sabe que es un torero de raza con mucho orgullo y ahí está su trayectoria", ha expresado. Y tras estos halagos, Cayetano ha vuelto a dirigirse a Francisco: "Y bueno, torpe no. No soy torpe. Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño".

Al parecer, el motivo del distanciamiento entre los hermanos comenzó a raíz de la Goyesca de Ronda de 2019, que, como gestor, el mayor de los hijos de Paquirri adelantó al 31 de agosto. Esta decisión generó cierto malestar en el exmarido de Eva González. "Me habría gustado formar parte del cartel original y que la Goyesca fuera dentro del ciclo de la Feria de Pedro Romero", dijo Cayetano. Francisco, por su parte, se defendió diciendo: "Organizar la Goyesca es una responsabilidad, hablé con él... es que hay cosas que los hermanos las tenemos que hablar nosotros. Él sabe la verdad perfectamente y no debería decir esas cosas".

Desde entonces, tan solo les hemos visto juntos en una ocasión: en septiembre de 2022 en la Real Maestranza de la Caballería de Ronda con sus respectivos hijos. La revista ¡HOLA! publicó la imagen de este esperado reencuentro y días después Francisco se pronunció al respecto. "Con Cayetano, ni es paz ni es guerra. Es que las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos. Y que tampoco es que no nos podamos ni saludar, ¿no?”, manifestó.

Y una vez más, el torero insistía en no tratar estos temas en público. "Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa... Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo", zanjaba.