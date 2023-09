El deseo de Eva González a Cayetano Rivera a punto de cumplirse un año de su separación

Loading the player...

Eva González está radiante. Este jueves 28 de septiembre acudió con un impresionante look compuesto por elegante mono blanco, para presentar el último disco de su amigo David Bisbal. A su llegada y tras posar en el photocall, contestó a las preguntas de los medios de comunicación allí presentes. Primero se deshizo en halagos hacia su compañero de La Voz: "Se destaca él solo porque es maravilloso". Posteriormente y haciendo alusión al nombre de album del cantante, "Me siento vivo", la presentadora confesó qué es lo que realmente le hace feliz e incluso y le desea esta felicidad a Cayetano Rivera. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

