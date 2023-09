Eva Gonzalez vuelve renovada tras un verano diferente y a punto de cumplirse un año de su separación

Acaba un verano, sin duda diferente, para Eva González. A punto de cumplirse un año de su separación de Cayetano Rivera, la presentadora se ha volcado en su hijo de cinco años y en sus amigos para aprovechar al máximo las vacaciones en esta nueva etapa de su vida. "Seguimos igual. Feliz", ha dicho en la presentación de la nueva temporada de La Voz que se estrena este viernes.

Es la particular vuelta al cole de Eva y lo ha hecho con una fuerza arrolladora. "Con muchas ganas y a tope de energía, y con muchas ganas de vivirlo todo y sentirlo todo", ha dicho ilusionada con la nueva entrega del programa a la que vuelve Malú que se incopora a los coaches junto con Pablo López, Antonio Orozco y Fonsi. Ha regresado con ganas, tantas, que asegura haber dejado atrás los meses estivales: "Ha sido volver y decir, ¿verano? ¿Verano de qué año? O sea, parece que han pasado años, ¿no? Uno vuelve a la rutina y se olvida de todo ese descanso".

Aunque parezca lejando lo cierto es que la presentadora ha disfrutado de unas vacaciones que, inevitablemente, han tenido algo de agridulce. Sobre su relación actual con Cayetano Rivera, ha asegurado a la prensa que "todo muy bien" tras este primer verano separados. El torero ha desconectado en El Algarve portugués junto a su nueva pareja, María Cerqueira. Eva, por su parte, además de pasar unos días en familia, ha disfrutado de la costa gaditana con su grupo de amigos, entre los que se encuentra, la también modelo y ex Miss España, María José Suárez, y su pareja Álvaro Muñoz Escassi.

La presentadora está disfrutando de su soltería, pero no descarta volver a enamorarse. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, pero no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos", explicó hace unos meses. Muy discreta con su vida personal, la presentadora nunca se ha pronunciado sobre los motivos que le llevaron a dejar de vivir con Cayetano Rivera tras siete años casados y 13 de relación. Tampoco ha querido comentar nada sobre la nueva relación de su exmarido. Tan solo en una ocasión, aseguró que “cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo”.

El pequeño Cayetano, que ya ha empezado al colegio, es su mayor prioridad como ha demostrado siempre. "Mi hijo es maravilloso. Es un niño fuerte, resilente, valiente, tierno, justo, empático y tiene la sonrisa más bonita del mundo", aseguró