¡En Cádiz con sus mejores amigos! Localizamos a Eva González en su primer verano sin Cayetano Rivera

Jornadas de intenso trabajo y días de relax con su familia y amigos. Así está siendo el verano de Eva González. La presentadora, de 42 años, está repartiendo su tiempo entre los tres pilares más importantes de su vida y este fin de semana se ha reencontrado con algunos de sus mejores amigos en uno de los chiringuitos más 'cool' de El Palmar, el Papaya Playa Beach Club. En estas imágenes vemos a la sevillana muy bien rodeada, con María José Suárez al lado. Con 'shorts' vaqueros y una camiseta gris que dejaba al descubierto los tirantes de su bikini, la ganadora de Miss España 2003 ha disfrutado de un precioso atardecer lleno de risas y confidencias.

Eva está totalmente alejada de las redes sociales. La última imagen que compartió fue el pasado 10 de julio para felicitar a Rubén Franco, ganador de La Voz Kids. Pero gracias a sus amigos hemos descubierto que antes de disfrutar de las playas de Cádiz estuvo en Huelva, concretamente, en el chiringuito Bamboo Beach Club junto a Manuel Cabello, Manuel Vizcaíno y Ana Barriles.

En su primer verano separada de Cayetano Rivera, Eva se encuentra feliz y tranquila. Atrás quedan ya los momentos más complicados de la ruptura, una noticia que publicó ¡HOLA! el pasado mes de octubre,. Muy discreta con su vida personal, la presentadora no ha querido comentar nada sobre los motivos que le llevaron a dejar de vivir con el torero tras siete años casados y 13 de relación. Tan solo se pronunció para negar que estuviera pensando en una posible nulidad eclesiástica de su matrimonio. "¡Qué barbaridad, por favor!", exclamó.

La presentadora está disfrutando de su soltería, pero no descarta volver a enamorarse. "No estoy cerrada al amor, si llega, llega, pero no es algo que vaya buscando con un cartel que vaya diciendo estoy soltera, ni mucho menos", explicó. En cuanto a la relación que mantiene su ex con Maria Cerqueira, dijo: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo".

Eva vive volcada en su hijo y su máxima prioridad es hacerle feliz. "Mi hijo es maravilloso. Es un niño fuerte, resilente, valiente, tierno, justo, empático y tiene la sonrisa más bonita del mundo", aseguró. Además, es su mejor compañero de vida, con el que ha viajado recientemente a Disneyland Paris.

