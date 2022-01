Eva González recuerda la divertida reacción de su madre al verla con la corona de Miss España

Eva González ha protagonizado la última entrega de Fuera del Mapa, el programa de Alberto Chicote en laSexta, y se ha sincerado sobre el concurso de belleza que cambió su vida. La presentadora de La Voz ganó el certamen de Miss España en 2003, cuando tenía 21 años y estudiaba Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En aquel momento, también era camarera y hacía sus pinitos como modelo. "A mí siempre me ha gustado ganarme la vida. En mi casa, mi padre nos enseñó que había que trabajar duro y yo soy una trabajadora nata", ha declarado. Eva, que ahora tiene 41 años, ha asegurado que nunca se ha visto especialmente guapa y ha recordado entre risas la reacción de su familia al verla con la corona. "¿Sabes lo que dijo mi madre cuando gané Miss España? Pero si la niña tan guapa no es, ¿no? Tampoco la niña es para tanto", ha dicho. "Habla un poco de cómo nos hemos visto siempre en mi casa", ha añadido.

Tras proclamarse Miss España y ganar las bandas de Miss Elegancia y Miss Simpatía, Eva regresó a su pueblo, Mairena del Alcor, en Sevilla, y le hicieron una especie de homenaje. "Vino la banda municipal, toda mi familia y estaba la prensa. Y a mi abuelo, que era un hombre de campo, le preguntaron si las demás nietas eran tan guapas y él dijo: '¡Qué va, solo esta, las demás son más normaluchas!'. Mi abuela le daba con el codo y él decía: 'Vamos a ver, aquí quién tiene papeles de guapa'. Eso lo recuerdo con mucho cariño".

La presentadora ha reconocido que ganar Miss España le abrió "muchas puertas". "Nunca renegaré de ese momento de mi vida, porque para mí fue precioso. Me enseñó lo que me gusta hacer, que es estar en la tele. Si no hubiera sido Miss España nunca hubiese accedido a la tele", ha puntualizado. Sin embargo, nunca ha sentido que la contrataran para determinados programas por ser simplemente guapa. "Nunca me lo he tomado como que tengo que demostrar más que los demás. Para mí ha sido muy natural todo", ha dicho con gran seguridad.

Eva, que cuenta con cerca de 30 programas en su currículo, ha confesado que durante su trayectoría profesional se ha dado varios "trompazos" por la audiencia. Sin embargo, en los últimos años, ha tenido la suerte de triunfar en MasterChef y ahora en La Voz. De hecho, ha vuelto a contar una divertida anécdota sobre su fichaje. "Estaba en Tenerife grabando MasterChef y recibí una llamada de teléfono. En ese momento yo iba microfonada y me dicen: 'Eva, ¿tú qué tal te verías en La Voz? Y yo respondí: 'No puedo hablar, no puedo hablar'. Colgué corriendo porque estaba todo el programa escuchando".

