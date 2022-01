Eva González y Mar Torres, unidas por un impresionante mono de encaje y pedrería

Este fin de semana ha tenido lugar la esperadísima final de La Voz, cita en la que Eva González volvió a acaparar todas las miradas gracias a su impresionante estilismo, con el que se superaba a sí misma una vez más. Durante su etapa en Masterchef, la sevillana apostaba por diseños románticos y vaporosos, pero desde que comenzó a presentar el concurso musical muestra una imagen mucho más cañera y atrevida, totalmente acorde al estilo del programa. Si en la semifinal de la semana pasada nos dejaba boquiabiertas gracias a un diseño de lentejuelas que realzaba especialmente su silueta, en esta ocasión iba un paso más allá con un espectacular modelo que también tiene Mar Torres.

Un look impactante para una noche muy especial

Eva se subía al escenario enfundada en un impresionante mono de encaje semitransparente cuajado de pequeñas aplicaciones brillantes, una prenda de escote redondeado, hombros marcados, mana larga y silueta ceñida que finalizaba en unos pantalones acampanados. Este diseño, que se ajustaba como una segunda piel, realzaba su espectacular cuerpo gracias también al detalle del cinturón efecto fajín que incorporaba, y no dejó indiferente a nadie: las redes no tardaron en llenarse de mensajes sobre este estilismo. La presentadora le cedió todo el protagonismo y optó por complementos discretos, unas sandalias minimalistas de Lodi y joyas de Apm Mónaco.

El diseño de fiesta para las más atrevidas

Esta imponente creación -no apta para tímidas- es obra de la firma Nadime Merabi, y se encuentra a la venta a través de su web por 295 libras (unos 345 euros aproximadamente). En las últimas horas hemos podido comprobar que Eva no es la única española que ha sucumbido a este mono, sino que también lo tiene Mar Torres. La joven ha compartido en sus historias efímeras varios looks de fiesta que tiene preparados para estos días, entre ellos, esta prenda. "Si me gusta más, reviento" ha escrito junto a un emoji con corazones. Lo cierto es que no nos sorprende que Mar se haya hecho con este diseño, puesto que ha demostrado en numerosas ocasiones que adora innovar con sus conjuntos, así como que las transparencias y el 'brilli-brilli' son su perdición.

