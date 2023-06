Maria Cerqueira, novia de Cayetano Rivera, se codea con la realeza británica en Ascot

Maria Cerqueira, pareja de Cayetano Rivera, ha viajado a Londres para asistir a las carreras hípicas de Royal Ascot. La presentadora lusa ha asistido a la inaguración de uno de los eventos más esperados del año en Reino Unido y ha tenido la oportunidad de coincidir con Carlos III y Camilla. "A un metro de nosotros", ha exclamado al ver a los Reyes tan cerca de ella y de su gran amigo, el estilista Gonçalo Mello.

Para una ocasión tan especial, María ha apostado por un elegante vestido blanco de encaje y tocado a juego. A juzgar por las imágenes que ha compartido, ha disfrutado al máximo de esta experiencia invitada por la marca de relojes Longines, patrocinador de Ascot.

La presentadora ha conectado así con la realeza británica, algo que ya hizo su novio hace cuatro años. En junio de 2016 el entonces príncipe de Gales ejerció de anfitrión en la gran velada de Porcelanosa, una de las citas más esperadas de la temporada, y el torero acudió al Castillo de Windsor con Eva González.

La presentadora sevillana brilló con luz propia con un espectacular diseño amarillo de Naeem Khan y contó en ¡HOLA! cómo había sido su encuentro con Carlos de Inglaterra. "Bromeó sobre la cena al conocer mi vinculación con MasterChef”. Me ha sorprendido lo natural y lo cercano que es. Sabía perfectamente quiénes éramos cada uno de nosotros", declaró. Cayetano, por su parte, añadió: "El príncipe Carlos siempre me pregunta por mi temporada. Le asombra mucho y le preocupa el riesgo".

Mientras Maria recorría Londres y acudía a las carreras de Ascot, el diestro cumplía con sus compromisos taurinos. El pasado viernes estuvo en el municipio madrileño de Griñón y el lunes en Torrejón de Ardoz. A pesar de la insistencia de los reporteros, Cayetano evitó pronunciarse sobre su novia. Lo único que dijo es que se encontraba en un buen momento. "Sí, todo bien".

Las primeras fotos de Cayetano y Maria como pareja son de finales de febrero, cuando fueron vistos en una cafetería de Écija, Sevilla. Después, disfrutaron de una romántica escapada a Venecia, donde se les pudo ver muy cariñosos a bordo de una góndola. A partir de ese momento, se han dejado ver juntos en Ronda y Lisboa. Eva, por su parte, se muestra muy discreta con la nueva relación del torero. Tan solo ha dicho: "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo". En cuanto a su situación sentimental, la presentadora ha asegurado que no está "cerrada al amor", pero no es su prioridad en estos momentos. "Si llega, llega, no es algo que vaya buscando con un cartel que diga estoy soltera, ni mucho menos".