Cayetano Rivera recuerda a sus padres con una foto inédita en un día clave para él en Sevilla

Cayetano Rivera se enfrentaba a una de las tardes más importantes de su trayectoria taurina en la Real Maestranza de Sevilla. El torero madrileño no pudo evitar acordarse de sus padres antes de su cita taurina en la conocida como “la catedral del toreo" y compartió una foto inédita de Carmen Ordóñez y Francisco Rivera 'Paquirri' desde el burladero de la plaza de toros. Una instantánea en la que reflejó no solo sus sentimientos y emociones, sino también la nostalgia de haberlos perdido tan pronto a pesar de tenerlos siempre presentes. "Ellos me enseñaron a ponerle alma, coraje y pasión a la vida", recuerda el hermano de Francisco Rivera sobre algunos de los valores que le inculcaron desde niño.

-Así es la vida de Cayetano y Francisco Rivera en el 19 aniversario de la muerte de su madre, Carmen Ordoñez

Unas conmovedoras palabras que acompañadas de esta foto en blanco y negro despertaron una oleada de cariño entre sus seguidores. Su hija Lucía Rivera comentó el post con una hilera de corazones y su primo Canales Rivera también le mostró todo su cariño. "Mucha suerte hoy en Sevilla. ¡Seguro que tus padres van a estar contigo esta tarde y siempre!", "dos ángeles en el cielo", "como te pareces a tu padre", "más guapos y elegantes no podían ser, lleváis el toreo en la sangre", eran algunos de los comentarios de sus fans ante esta imagen que transmite ese amor por las tradiciones, las costumbres y las raíces, que es el mayor legado y herencia que le dejaron tanto su padres como su abuelo, Antonio Ordóñez.

-Francisco Rivera inculca a su hijo Curro las tradiciones familiares

Cayetano se presentó en La Maestranza de nazareno y oro toreó dos toros de la ganadería de Garcigrande. El diestro, que se encuentra en un momento de plenitud personal y artística, lo intentó, se mostró muy dispuesto, pero ninguno de los astados se lo puso fácil y no pudo cuajar ninguna de sus dos faenas. El diestro madrileño tuvo que pasar por la enfermería al resentirse de un golpe recibido en el brazo derecho durante la lidia del segundo toro de su lote. El parte médico del doctor Octavio Mulet reveló que sufrió una "contusión en la musculatura tricipital del brazo derecho" sin mayor importancia. "No signos de fracturas ni afectación neurológica. Se aplica tratamiento antiinflamatorio local y oral. Pronóstico menos grave. Continúa la lidia", concluía el parte.

-La foto de Carmina Ordóñez que ocupa un lugar destacado en el salón de Cayetano

Cayetano, que venía a una sola corrida de la Feria de Abril de Sevilla, coincidió en la capital hispalense con su ex, Eva González, que se despidió ayer de la feria. "Con este maravilloso traje de mi querida amiga Pilar Vera pongo punto y final a la feria este año", puso junto a una foto vestida de flamenca junto a la Torre del Oro. La expareja comparte a su hijo Cayetano, que cumplió seis años el pasado 4 de marzo, y por el que ambos se desviven. En cuanto a su vida sentimental, el torero ha celebrado un año con la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien ha recuperado la ilusión y a quien hemos visto acompañándolo en alguna ocasión en las plazas de toros.

-Cayetano Rivera dedica un toro a su hijo y aclara si le gustaría que el pequeño siguiera sus pasos