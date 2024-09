Francisco Rivera y Lourdes Montes anuncian que van a ser padres: 'En primavera seremos uno más'

¡Lourdes Montes y Francisco Rivera van a ser papás de nuevo! Una noticia que llega tras diez años de matrimonio, y que han querido contar ellos mismos a través de sus perfiles públicos. La diseñadora anunciaba la feliz noticia con estas palabras: "Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más". Un mensaje que va acompañado de una preciosa fotografía en blanco y negro en la que aparecen abrazados a sus niños, Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco.

Una instantánea con mucho significado y en la que Lourdes Montes y Francisco Rivera aparecen vestidos igual: con un pantalón vaquero y una camisa blanca. El pequeño de la casa, al igual que sus padres, lleva vaquero y una camiseta de manga corta. Por su parte, su hermana luce un vestido blanco corto mientras se abraza a su padre. Una fotografía en la que la gran ausente en Cayetana Rivera. Eso sí, la diseñadora la ha tenido muy presente en las palabras que ha compartido: "La familia crece. Cuatro hermanos. Familia numerosa", ha escrito junto a un corazón rojo.

Por su parte, el hijo mayor de Carmina Ordoñez — que ha compartido la misma instantánea — ha querido mostrar lo feliz que está con esta nueva noticia: "Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia". Posteriormente, en tono de humor, ha asegurado que "a estas alturas voy a ser Papuchi", ya que el diestro tiene 50 años. Aún así ha dejado claro que es "una ilusión muy grande" y "un regalo".

Este bebé es el tercer hijo en común de pareja y el cuarto para el torero, ya que Cayetana Rivera es fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. La hija de la duquesa de Montoro y Lourdes tienen una magnífica relación y una buena sintonía que viene de muy atrás. Ya lo explicaba la propia diseñadora de moda a ¡HOLA!: "Siempre digo que he tenido mucha suerte con Tana porque es una niña buena y cariñosa. Me lo ha puesto muy fácil. Me encanta tenerla en casa porque me acompaña mucho. Cuando está Tana, tengo una compañera".

La historia de amor de Lourdes Montes y Francisco Rivera

Se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla - en 2011- gracias a un grupo de amigos en común que les presentó en una de las casetas del Real. "Lo nuestro fue un flechazo total. De hecho, el mismo día que la vi le dije a un amigo: 'Mira, te voy a presentar a la mujer con la que me voy a casar", contó Francisco, aunque ella parece ser que no lo tenía tan claro. "Llegué a pensar algo así como 'este chico no me convence'. Le conocí un martes y me volvió a llamar un jueves después de haber estado dos días en la feria. Me dijo entonces, 'Oye, que voy a tu casa a verte'. Y yo pensé, qué vergüenza, bajar a la calle para que todo el mundo nos vea. Así que le dije que me llamara, que yo me asomaba a la ventana y que nos veríamos así. Eso sí, le puse una condición, que no se quitara el casco de la moto para que nadie le reconociera".

El torero y la diseñadora se dieron el 'sí, quiero', por primera vez, el 14 de septiembre de 2013 en un enlace civil en Ronda. Una boda cuyas fotos publicó ¡HOLA! en exclusiva. Diez meses después de este enlace, sellaron su amor en una boda religiosa en la Capilla de los Marineros de Sevilla, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana. El pasado mes de julio, Francisco Rivera y Lourdes Montes celebraron el décimo aniversario de su 'sí, quiero' más esperado. Han formado una familia unida y feliz con dos dos hijos en común —Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco—, que son, junto a Tana —la hija que Francisco tuvo con Eugenia Martínez de Irujo—, lo más importante para ellos.