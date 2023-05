Lourdes Montes y Francisco Rivera, doce años de un amor a primera vista

Lourdes Montes y Francisco Rivera celebran una fecha muy señalada en su calendario. El diestro se ha puesto romántico al recordar el día que conoció a su esposa, el 3 de mayo de 2011. "12 años de una historia de amor, que empezó justo cuando te vi. Y mira …. Doy gracias a Dios", dice el extorero que celebra más de una década de amor junto a su esposa, que responde a su mensaje de amor con dos corazones rojos. "12 años después…. ", señala la diseñadora junto a una bonita foto de ellos en actitud cariñosa y en un ambiente muy bucólico rodeados de flores silvestres en el campo.

El diestro siempre ha dicho que el día más feliz de su vida fue el día que la conoció. Sucedió en la Feria de Abril de Sevilla gracias a un grupo de amigos en común que les presentó en una de las casetas del Real. "Lo nuestro fue un flechazo total. De hecho, el mismo día que la vi le dije a un amigo: 'Mira, te voy a presentar a la mujer con la que me voy a casar", contó Francisco, aunque ella parece ser que no lo tenía tan claro. "Llegué a pensar algo así como 'este chico no me convence'. Le conocí un martes y me volvió a llamar un jueves después de haber estado dos días en la feria. Me dijo entonces, 'Oye, que voy a tu casa a verte'. Y yo pensé, qué vergüenza, bajar a la calle para que todo el mundo nos vea. Así que le dije que me llamara, que yo me asomaba a la ventana y que nos veríamos así. Eso sí, le puse una condición, que no se quitara el casco de la moto para que nadie le reconociera".

El torero y la diseñadora se dieron el 'sí, quiero', por primera vez, el 14 de septiembre de 2013 en un enlace civil en Ronda. Una boda cuyas fotos publicó ¡HOLA! en exclusiva. Diez meses después de este enlace, sellaron su amor en una boda religiosa en la Capilla de los Marineros de Sevilla, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La pareja ha formado una bonita familia junto a sus dos hijos, Carmen, de siete años, y Curro, de cuatro, de los que presumieron en la pasada Feria de Abril de la que son incondicionales no solo por tradición sino por el significado que tiene para la pareja el lugar en el que se conocieron.

Pronto se celebra el Rocío, otra cita ineludible para la familia Rivera-Montes. La Romería del Rocío se celebrará este año durante los días 26, 27, 28 y 29 de mayo. Lourdes Montes ya ha compartido en su perfil un anuncio para animar a que se unan a ellos en el camino que hará la hermandad de Triana, de la que son peregrinos, hasta el santuario de la virgen de El Rocío en Almonte (Huelva). De hecho es tal su pasión por esta virgen que se compraron una finca a 25 kilómetros del pueblo del Rocío, a las puertas del Parque Natural de Doñana, que tal y como contaron a ¡HOLA! han llamado 'La Calma'.